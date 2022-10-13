أمين مجلس النواب: التغير المناخي تهديد.. ونسعى لإصدار تشريعات للمواجهة

أكد المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب، أن العالم يمر الآن بتوقيت استثنائي من حيث تعدد التحديات غير النمطية، وهو ما يضع الاستقرار العالمي على المحك، ما يجعل الأمانات العامة للبرلمانات مُطالبة في ضوء دورها المفصلي كداعم للعمل البرلماني بتصميم استجابات وقائية لتلك الأزمات النوعية.

جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الوطنية على هامش أعمال الجمعية الـ145 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات ذات الصلة بها والمُنعقدة في العاصمة الرواندية كيجالي.

تحقيق معادلة دقيقة تتمثل في اتخاذ اجراءات عاجلة واحترازية

وأشار المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب إلى أنّ تجربة الأمانة العامة لمجلس النواب المصري في مواجهة جائحة كورونا، والتي اعتمدت على مسارات متوازية تهدف إلى تحقيق معادلة دقيقة تتمثل في اتخاذ إجراءات عاجلة واحترازية لضمان سلامة أعضاء وموظفي مجلس النواب جنباً إلى جنب مع استمرارية العمل التشريعي لدعم جهود الدولة المصرية في مواجهة الجائحة.

كما استعرض المستشار أحمد مناع، الجهود التشريعية لمجلس النواب المصري، وأمانته العامة في مواجهة التغير المُناخ باعتباره التهديد الوجودي الأكبر عالمياً.

تعزيزالتعاون بين الأمانات العامة للبرلمانات الوطنية

أكد المستشار أحمد مناع، ضرورة تعزيز التعاون بين الأمانات العامة للبرلمانات الوطنية في مجابهة القضايا والتحديات العالمية عبر الانخراط في صيغ تعاونية مُكثفة من أجل تعزيز الأمانات العامة ودورها كبيوت خبرة برلمانية.

كان أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب، ألقى كلمة بشأن موضوع المناقشة العامة للاجتماع: «صمود البرلمانات في وجه الأزمات الإنسانية والبيئية والصحية».