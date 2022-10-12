أجندة «النواب» في أسبوع.. «مجلس صناعة السيارات» وأول بيان لـ رضا حجازي

يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسات الأسبوع المقبل، عددا من مشروعات القوانين المدرجة للمناقشة، ويخصص جلسة للأدوات الرقابية المقدمة للدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، حول منظومة التعليم في مصر.

ويناقش مجلس النواب في بداية جلساته يوم الأحد المقبل، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966.ويهدف مشروع القانون إلى حماية الأمن القومي الغذائي وحماية الرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها وردع المخالفين المتسببين في تآكل آلاف الأفندة وتبويرها والبناء عليها، إذ تؤثر تأثيراً مباشراً على الاقتصاد القومي والتنمية المستدامة والإنتاج الزراعي من خلال تشديد العقوبة المقررة على هذا الفعل أو الشروع فيه.

مشروع قانون بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات

ويناقش المجلس، مشروع قانون بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.

ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء مجلس أعلى لصناعة السيارات برئاسة رئيس مجلس الوزراء بهدف تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات في مصر، ويختص بوضع وإقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات في مصر بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.

ويهدف الصندوق إلى تنمية الموارد اللازمة لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة وتنميتها وتطويرها، والعمل على تشجيع وتطوير الابتكار لرفع القدرة التنافسية لصناعة السيارات صديقة البيئة، فضلاً عن وضع برامج ونظم الحوافز لتنمية صناعة السيارات صديقة البيئة، والحد من الآثار السلبية للانبعاثات الضارة.

وينظر مجلس النواب طريقة إقرار عدد من الاتفاقيات الدولية التي انتهت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية إلى الموافقة عليها.

وتشهد الجلسة البرلمانية، الثلاثاء المقبل، إلقاء الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بيانا عن برنامج الوزارة، كما يرد على طلبات الإحاطة والأسئلة الموجهة لسياسات الوزارة.