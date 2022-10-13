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«الوترية العسكرية» تعزف أغنيات وطنية أمام الرئيس احتفالا بذكرى أكتوبر

كتب:

شريف سليمان
11:00 ص | الخميس 13 أكتوبر 2022
الموسيقات العسكرية

الموسيقات العسكرية

يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب الكليات العسكرية، حيث عزفت الوترية العسكرية بمصاحبة الفرقة السيمفونية بعض الأغاني الوطنية، احتفالا بذكرى أكتوبر المجيد، مثل «بسم الله .. الله أكبر، وأحلف بسماها، وعظيمة يا مصر».

يذكر أنّ الموسيقات العسكرية المصرية، شاركت في العديد من المحافل الدولية والمهرجانات العالمية، وحصلت على كأس العالم للموسيقات العسكرية 6 أعوام متتالية، كما جرى منح إدارة الموسيقات العسكرية وسام الجمهورية من الرئيس الراحل جمال عبدالناصر.

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