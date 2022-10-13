بروتوكول تعاون بين «البحوث الإسلامية» والكفاية الإنتاجية لتوعية الطلاب

وقَّع الدكتور محمود الهواري، الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية نيابة عن الأمين العام، على التجديد السنوي لبروتوكول التعاون بين المجمع ومصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، التابعة لوزارة التجارة والصناعة المصرية، في إطار التعاون المؤسسي بين مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف وجميع مؤسسات الدولة بحضور عدد من علماء الأزهر، واللواء خالد أبو مندور، رئيس المصلحة، وعدد من المسئولين فيها.

فتح آفاق جديدة للعمل الدعوي

وقال الدكتور نظير عيَّاد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن مؤسسة الأزهر الشريف بقياداتها وعلمائها ووعَّاظها، تضطلع بمسئولياتها تجاه المجتمع المصري، لخَلْق توعية دينية ووطنية سليمة، وفتح آفاق جديدة للعمل الدعوي.

وأوضح أن بروتوكول التعاون بين مجمع البحوث الإسلامية ومصلحة الكفاية الإنتاجية يشمل عَقْد وعَّاظ الأزهر سلسلةً من الندوات واللقاءات التوعوية وورش العمل بصفة دوريَّة للطلاب والطالبات في المراكز التدريبية التابعة للمصلحة، بهدف تحصينهم من الانزلاق في شباك الجماعات المتطرفة، لافتًا إلى أن وعَّاظ الأزهر يتمتَّعون بمهارات عالية في التعامل مع المتدربين بمرونة تتفق مع الفكر والثقافة والمرحلة السِّنيَّة.

من جانبه، أكَّد الدكتور محمود الهواري، الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني بالمجمع، استعدادَ وعَّاظ الأزهر للقيام بمهمَّة تدريب الطلاب والطالبات في المراكز التدريبية التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني في كل محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى أن هذا الأمر واجب وطني وديني يقع في مناط التكليف والتشريف.

اجتماع مجلس أمناء الندوة العالمية للشباب الإسلامي بالرياض

من ناحية أخرى، شارك الدكتور محمد المحرصاوي، نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، في الاجتماع الرابع لمجلس أمناء الندوة العالمية للشباب الإسلامي في دورته الرابعة عشر بالرياض.

ويعقد الاجتماع على مدار يومين بالعاصمة الرياض ويشارك الدكتور محمد المحرصاوي، في الاجتماع بصفته ممثلا لدول شمال إفريقيا، ومن المتوقع أن يتابع الاجتماع قرارات مجلس الأمناء، وتقارير المكاتب الفرعية والمرسلين، كما يناقش برنامج العمل في الفترة القادمة، وغير ذلك من الموضوعات المهمة.

جدير بالذكر أن الأمانة العامة للندوة العالمية هي هيئة إسلامية عالمية متخصصة في شئون الشباب المسلم وتعمل على تقويم فكره وسلوكه، وتتبنى قضاياه وتعمل على ترسيخ مبدأ الاعتزاز بالإسلام لدى الشباب المسلم وترسيخ الفكر الوسطي المعتدل إلى جانب الاهتمام بالطلاب الموهوبين ورعايتهم، وتوجيه جهودهم لخدمة مجتمعاتهم.