جامعة الأزهر تعلن مد فترة التقديم بكلية الدراسات العليا حتى 20 أكتوبر

أعلنت جامعة الأزهر، استمرار تلقي طلبات الالتحاق بكلية الدراسات العليا للقطاعات الثلاثة أصول الدين واللغة العربية والشريعة والقانون، في جميع الأقسام العلمية للعام الجامعي 2022 – 2023.

مد فترة التقديم بكلية الدراسات العليا

وأوضح المركز الإعلامي لجامعة الأزهر، أنه تقرر مد فترة التقديم للدراسات العليا بناء على رغبة الكثير من الطلاب حتى يوم الخميس الموافق 20 أكتوبر الجاري، حتى يتمكنوا من استخراج أوراق التقديم.

وأضاف أن كلية الدراسات العليا للأزهر، بدأت في تلقى طلبات التقدم للدراسة بالكلية بداية من 10 سبتمبر الماضي، وكان من المفترض أن تنتهي المهلة غدا الخميس، ويتاح التقديم لخريجي كليات الشريعة والقانون وأصول الدين واللغة العربية، من جميع الأقسام.

شروط التقديم والالتحاق بكلية الدراسات العليا

ويشترط للتقديم بكلية الدرسات العليا، أن يكون الطالب أو الطالبة من خريجي جامعة الأزهر، وأن يكون حاصلاً على تقدير عام جيد على الأقل، بالإضافة إلى حصوله على تقديرعام جيد في متوسط مجموع مواد التخصص، وللوافدين من خارج مصر تقديرعام مقبول على الأقل.

وأشار المركز الإعلامي، إلى أن التقديم يدويًا في مقر كلية الدارسات العليا، بجوار مبنى إدارة جامعة الأزهر بمدينة نصر، بعد استخراج بيان الدرجات وسداد رسوم التقديم إلكترونياً.