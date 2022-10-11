«فودة»: بروتوكول تعاون بين كلية الطب ومستشفى العريش لتدريب الطلاب عمليا

صرح تعليمي جديد يضاف إلى جامعة العريش، لخدمة أهالي سيناء، إذ واصلت الجامعة افتتاح أقسام جديدة أبرزها كلية الطب، وقال اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء في تصريح لـ«الوطن»: « جامعة العريش أصبحت صرحًا تعليميًا كبيرًا، تضم 11 كلية في تخصصات مختلفة، والقسم الوليد الجديد بالجامعة، هو كلية طب العريش، وبدأت بالفعل الدراسة بها هذا العام لأول مرة بعدد 50 طالب في سنة أولى».

بروتوكول تعاون بين جامعة العريش ومديرية الصحة

وأضاف المحافظ: «فخورين أن مستشفى العريش العام سيكون مستشفى تعليمي خدمي لصالح كلية الطب»، لافتًا إلى توقيع بروتوكول بين كلية الطب ومديرية الصحة، يسمح باستخدام مستشفى العريش كمستشفى تعليمي لكلية طب العريش، والسماح للاستشاريين والأطباء بكلية الطب بعلاج المرضى فى مستشفى العريش العام.

وتابع: «أكبر علاج يقدم هو العلاج الجامعي، إذ يتميز بوجود أطقم كبيرة من الأطباء تقدم خدمة طبية كبيرة، وفرصة لاستفادة الأهالي من كلية الطب، واستفادة الطلاب من العلاج العملي للمرضى على يد أساتذة كبار متخصصين».

مستشفى العريش جاهز لاستقبال طلبة كلية الطب

من جانبه، قال الدكتور أحمد منصور، مدير مستشفى العريش العام، إنّ المستشفى جاهز بأقسامه المختلفة لاستقبال طلاب كلية الطب للتدريبات العملية، موضحًا أنّ المستشفى تطور كثير خلال الشهور القليلة الماضية، وأصبح به عدة أقسام هامة مثل العظام والباطنة والأطفال والمسالك والعمليات والاستقبال.

وأضاف مدير المستشفى في تصريحات لـ«الوطن»: « يوجد أيضًا مناظير الجهاز الهضمي، وعيادات خارجية تخدم شريحة كبيرة من المواطنين، الذين يخضعون للكشف على متخصصين كبار وأساتذة جامعات»، لافتًا إلى أن جميع الأقسام ستكون جاهزة لاستقبال المرضى، وأعضاء هيئة التدريس، والطلاب بكلية طب العريش خلال الأيام قليلة المقبلة.