«التعليم العالي»: إدراج 26 جامعة مصرية في تصنيف «التايمز» لعام 2023

استعرض الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمي، تقريرًا حول ترتيب الجامعات المصرية في تصنيف التايمز البريطاني Times Higher Education لمؤسسات التعليم العالى العالمية لعام 2023.

التصنيف يشمل 1799 جامعة على مستوى العالم

وأشار التقرير إلى إدراج 26 جامعة مصرية في التصنيف، من بين 1799 جامعة شملها التصنيف من 104 دول على مستوى العالم، إذ تصدرت جامعة أسوان قائمة الجامعات المصرية، وجاءت في المرتبة من (401 – 500)، تليها جامعتا دمياط وكفر الشيخ في المرتبة من (501 - 600).

ولفت التقرير إلى حصول 4 جامعات مصرية على المرتبة من (601 – 800)، وهي جامعات (بنها، الفيوم، المنصورة، والمنيا)، وحصول 9 جامعات مصرية على المرتبة من (801 – 1000)، وهي جامعات (الأزهر، الإسكندرية، الجامعة الأمريكية في مصر، بني سويف، القاهرة، قناة السويس، طنطا، الزقازيق، ومدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا).

وأوضح التقرير حصول 6 جامعات مصرية على المرتبة من (1001 – 1200)، وهي جامعات (عين شمس، أسيوط، المنوفية، بورسعيد، سوهاج، وجنوب الوادي)، كما حصلت 4 جامعات مصرية على المرتبة (1201 - 1500)، وهي (الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، الجامعة البريطانية في مصر، الجامعة الألمانية في القاهرة، وجامعة حلوان).

5 مؤشرات أداء رئيسية للتصنيف

وصرح الدكتور عادل عبد الغفار المُستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأن هذا التصنيف يعتمد على 5 مؤشرات أداء رئيسية هي: التدريس (بيئة التعلم)؛ البحث (الحجم والدخل والسمعة)؛ الاستشهادات (تأثير البحث)؛ النظرة الدولية (الموظفون والطلاب والبحث)؛ ودخل الصناعة (نقل المعرفة).

ويعتمد على 13 مؤشرًا فرعياً تم اختيارها لتقديم أكثر المقارنات شمولًا وتوازنًا، ويشترط التصنيف أن تكون الجامعة تعليمية بحثية، وأن تكون نشرت 1000 بحث في المجلات المفهرسة عالمياً خلال الفترة 2017 – 2021 وبحد أدنى 150 بحثا في العام.