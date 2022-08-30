الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا تتصدر الجامعات المصرية في تصنيف «التايمز»

وضع تصنيف التايمز للجامعات الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى فى المركز الأول محلياً والـ112 عالمياً على مستوى جودة التعليم.

وأظهر أحدث نتائج التصنيفات العالمية للجامعات التى تصدرها مؤسسة التايمز للتعليم العالى الدولية لعام 2022، انضمام الأكاديمية رسمياً إلى أفضل 112 جامعة على مستوى العالم فى جودة التعليم.

أول جامعة فى مصر تحصل على تقييم 5 نجوم فى سبعة مؤشرات مختلفة ضمن تقييم «كيو إس»

كما أصبحت الأكاديمية أول جامعة فى مصر تحصل على تقييم 5 نجوم فى سبعة مؤشرات مختلفة ضمن تقييم «كيو إس»، الذى يعد أحد أهم تصنيفين للجامعات على مستوى العالم، إلى جانب تقييم التايمز للتعليم الجامعى، وبحصول الأكاديمية على تقييم 5 نجوم تكون قد انضمت إلى قائمة جامعات الوطن العربى الحاصلة على تقييم 5 نجوم التى تشمل 11 جامعة أخرى فقط على مستوى الوطن العربى.

كما حققت الأكاديمية نقلة نوعية فى ترتيب الجامعات على مختلف المستويات محلياً وعالمياً وفقاً لتصنيف التايمز للتعليم العالى، وهو من أكبر أربعة نظم لتقييم الجامعات العالمية، وقد احتلت الأكاديمية المركز ٦١٢ على مستوى جامعات العالم، والمركز 13 على مستوی جامعات مصر.

تصنيف «ويبومتركس» يضع الأكاديمية فى المركز الـ2059 فى ترتيب الجامعات على مستوى العالم

تقدمت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، فى ترتيب تصنيف ويبومتركس للجامعات، حيث حلت فى المركز 2059 عالمياً بين أكثر 31 ألف جامعة فى تصنيف شهر يوليو 2022.

الاعتمادات

تمتلك الأكاديمية اعتمادات من كبريات الجهات فى العالم، حيث حصلت على اعتماد المعهد الملكى البريطانى للمسارين RIBA، كما حصلت على اعتماد مركز التقييم واعتماد الدرجات العلمية بألمانيا ZIVA لتخصصات النقل البحرى فى البكالوريوس والماجستير.

كما حصلت على اعتراف المفوضية الأوروبية بالأكاديمية كمعهد بحرى أكاديمى وذلك وفقاً لمتطلبات الاتحاد الأوروبى.

فى مجال التدريب، تقدم الأكاديمية العديد من البرامج التدريبية والدورات ذات الصلة بمختلف الأنشطة الاقتصادية، حيث إن بها أرقى معاهد للتدريب فى ذات المجالات، كما تمنح العديد من الشهادات الاحترافية العالمية، على سبيل المثال، فى مجال النقل والتجارة وترحيل البضائع تمنح الأكاديمية شهادات IRU، IATA، FIATA، كما يتم منح العديد من شهادات السلامة والأمن البحرى والأمن الصناعى وتدريب الحرفيين على العديد من أنواع الأعمال الحرفية والتقنية.

حصول كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات على اعتماد هيئة الاعتماد الأمريكية ABET لجميع برامج الكلية.

حصلت كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بفرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، فرع مصر الجديدة، على اعتماد هيئة الاعتماد الأمريكية ABET لجميع برامج الكلية.

ويعد الحصول على هيئة الاعتماد الأمريكية ABET إنجازاً أكاديمياً كبيراً يعزز من سمعة الكلية وبرامجها محلياً وعالمياً ما يعزز جودة البرامج التى تقدمها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى والكفاءة العالية لمخرجاتها.

كلية تكنولوجيا المصايد والاستزراع المائى بالأكاديمية العربية تحصل على اعتماد الهيئة المركزية الألمانية للتقييم والاعتماد (ZEvA).

حصول كلية الإدارة والتكنولوجيا بالإسكندرية على الاعتماد الدولى AACSB International من أكبر هيئة دولية لاعتماد كليات إدارة الأعمال.

تجديد المعهد الملكى البريطانى للمهندسين المعماريين RIBA اعتماد درجتى البكالوريوس والماجيستير لكلية الهندسة المعمارية والتصميم البيئى لمدة 5 سنوات جديدة، يضع الأكاديمية ضمن أفضل مؤسسات التعليم فى المنطقة، وبموجب هذا الاعتماد توثق شهادات خريجى الحاصلين على درجتى الماجيستير والبكالوريوس، من قبل المعهد الملكى للمعماريين البريطانيين.

شراكات كبريات الجامعات فى العالم

جامعة أوتونوما برشلونة

جامعة تكساس

جامعة ساوثهامبتون

جامعة ميزورى

جامعة يوكلان بالمملكة المتحدة

أول «معمل» ذكاء اصطناعى بالشرق الأوسط بالتعاون مع RobotLab بالولايات المتحدة الأمريكية

تستعد الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى لإطلاق أول «معمل» ذكاء اصطناعى بالشرق الأوسط بالتعاون مع «RobotLab» بالولايات المتحدة الأمريكية والذى يعد أول تعاون من نوعه بالمنطقة.

أول جامعة على أرض العلمين الجديدة

الأكاديمية هى إحدى المؤسسات الرائدة فى إنشاء الجامعات الذكية والمتمثلة فى فرع الأكاديمية بمدينة العلمين الجديدة.

وجود الأكاديمية بفرع فى مدينة العلمين الجديدة يمثل نقلة نوعية فى ظل التوجه نحو الاقتصاد القائم على المعرفة.

فرع الأكاديمية بمدينة العلمين الجديدة إحدى مدن الجيل الرابع الذكية التى يوجد بها كلية الذكاء الاصطناعى والمركز العربى للذكاء.

أول كلية للذكاء الاصطناعى

الأكاديمية هى أول جامعة فى مصر تنشئ كلية للذكاء الاصطناعى، وذلك اعتباراً من الفصل الدراسى سبتمبر ٢٠١٩، وقد تم إنشاء الكلية بفرع الأكاديمية بمدينة العلمين الجديدة لمنح درجة البكالوريوس فى الذكاء الاصطناعى بالشراكة مع جامعة إتونما بإسبانيا، وذلك بهدف دعم الابتكار والإبداع، والتعلم الذكى، فى عصر فيه بات الذكاء الاصطناعى هو المحرك الرئيسى للثورة الصناعية الرابعة ويعتبر إحدى الركائز الأساسية التى تقوم عليها صناعة التكنولوجيا واستغلال التطور والتوسع فى استخدام إنترنت د، والبلوك تشين (Block Chain)، والتوأمة الرقمية (Digital Twin).

كلية الطب البشرى بالأكاديمية العربية تنضم لفرع العلمين الجديدة

الأكاديمية العربية تبوأت مكانة مرموقة، فقد طورت من نفسها فى السنوات الأخيرة تطويراً هائلاً مع سلسلة من مشاريع البناء الإبداعية والطموحة التى جلبت لهذه المؤسسة التعليمية مراتب متميزة فى مختلف التصنيفات العالمية لقدرتها على استدامة النجاح، ووجودها الدائم وتميزها علمياً وثقافياً ورياضياً.

فرع القرية الذكية

يشكل فرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والتقل البحرى بالقرية الذكية، تتويجاً لجهود الأكاديمية لتطوير مواردها التكنولوجية وبنيتها التحتية الذكية التى مهدت الطريق لهذا الإنجاز الضخم.

فرع الأكاديمية بالقرية الذكية، كفيل بتغيير الصورة النمطية للتعليم من خلال الارتباط الشرطى بين الفرع والبيئة المحيطة به والممثلة فى ذلك المجتمع الذكى الذى يحيط به من كل جانب.

يضم فرع الأكاديمية بالقرية الذكية كليات النقل الدولى واللوجيستيات، القانون، اللغة والإعلام، الإدارة المتقدمة، بينما نجد فى فرع الأكاديمية بمصر الجديدة والدقى كليات النقل الدولى واللوجيستيات، اللغة والإعلام، كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات، كلية الإدارة والتكنولوجيا، كلية الهندسة والتكنولوجيا.

الأكاديمية تدعم المتفوقين رياضياً

منذ نشأة الأكاديمية وهى تولى الرياضة والرياضيين أولوية فائقة من منطلق إيمان إدارتها بالمسئولية الاجتماعية والقومية للأكاديمية كواحدة من مؤسسات العمل العربى المشترك بل النموذج الناجح لتلك المؤسسات على أرض مصر العظيمة.

الأكاديمية تقوم بدور غير مسبوق فى دعم الرياضيين المتميزين فى شتى اللعبات وبينهم بطلة العالم فى الإسكواش نور الشربينى وبطلة الخماسى الحديث آية مدنى، المدرس المساعد بكلية النقل الدولى بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى تقديراً لتفوقها فى الحقلين الرياضى والعلمى وبطلة رفع الأثقال سارة سمير، والمبارز علاء أبوالقاسم والبطل الأولمبى هشام مصباح ومؤخراً العداءة المصرية بسنت حميدة الحاصلة على ميداليتين ذهبيتين فى دورة ألعاب البحر المتوسط - وهران 2022. وكذلك لاعبو منتخب الشباب لكرة اليد وغيرهم الكثير.

«كلية طب الأسنان» - فرع العلمين - تواكب آفاق المستقبل

حرصت ‏الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى برئاسة سعادة الدكتور - إسماعيل عبدالغفار على توفير أحدث معامل وأجهزة بأعلى جودة بكلية طب الأسنان بفرعها فى مدينة العلمين الجديدة.

ويعد امتلاك الأكاديمية لتلك المعامل طفرة فى طب الأسنان ‏ لإعداد خريج وطبيب أسنان متميز ليس فقط على المستوى المحلى ولكن على المستوى العالمى ومؤهل للعمل فى أى دولة.

كلية طب الأسنان بفرع الأكاديمية بمدينة العلمين الجديدة مجهزة بأربعة معامل محاكاة «simulation labs» وتم الانتهاء وتشغيل بالفعل معملين وجارٍ الانتهاء من اثنين آخرين مع بداية الفصل الدراسى القادم.

كليات الأكاديمية

كلية النقل البحرى والتكنولوجيا

كلية الهندسة والتكنولوجيا

كلية النقل الدولى واللوجيستيات

كلية القانون

كلية المصايد والاستزراع المائى

كلية الذكاء الاصطناعى

كلية الطب البشرى

كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات

كلية الإدارة والتكنولوجيا

كلية اللغة والإعلام

كلية الصيدلة

كلية طب الأسنان

كلية الآثار والتراث الحضارى

كلية الإدارة المتقدمة