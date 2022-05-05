تقدم جديد للجامعات المصرية في تصنيف التايمز 2022

أعلن المرصد المصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، التابع لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مؤشر البحث العلمي شهر أبريل 2022، عن تحقيق 36 جامعة مصرية تقدماً في تصنيف التايمز لتأثير التعليم العالي لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDGs) لعام 2022.

تصنيف التايمز 2022

وجاءت جامعة أسوان في المرتبة الأولى ضمن الجامعات المصرية والمرتبة 67 عالميًا تليها جامعة عين شمس في المرتبة الثانية محليًا، وفي المرتبة 101 عالميًا ثم جامعة القاهرة في المرتبة 301 عالميًا والثالثة محليًا ثم جامعة الإسكندرية في المرتبة الرابعة محليًا.

وتابع المرصد تحت رعاية كل من الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي، أن تصنيفات التأثير لعام 2022 تعتبر هي الإصدار الرابع ويتضمن الترتيب العام 1406 جامعات من 106 دول ومناطق ويتم تقييم الجامعات نحو تحقيق الـ 17 هدفًا من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة من خلال أربعة مجالات هي البحث والإشراف والتوعية والتعليم.