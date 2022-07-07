ترتيب الجامعات المصرية 2022 في تصنيف التايمز البريطاني.. في نقاط

كشف تقرير صادر عن تصنيف التايمز البريطاني خلال الفترة الماضية عن ترتيب الجامعات المصرية 2022، وذلك بالتأثير «Times Higher Education Impact»، وفقا لتحقيقها أهداف الأمم المتحدة للتنمية المُستدامة وذلك لعام 2022، حيث ارتفع عدد الجامعات المصرية المُدرجة بتصنيف التايمز البريطاني إلى 36 جامعة مصرية .

ترتيب الجامعات المصرية 2022-2023

ووفقًا لتقرير تصنيف التايمز البريطاني 2022 جاء ترتيب الجامعات المصرية 2022 كالآتي:

- حصلت جامعة أسوان على المرتبة 67 عالميًا في تصنيف التايمز وفقًا لتحقيق أهداف التنمية المُستدامة، والمركز الأول على مستوى الجامعات المصرية.

- حققت جامعة عين شمس المرتبة من «101-200».

- حققت جامعة القاهرة المركز من «301-400».

- حققت جامعات «الإسكندرية، الجامعة الأمريكية بالقاهرة، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، أسيوط، بنها، الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، كفر الشيخ، المنصورة، قناة السويس، طنطا»، المرتبة من «401 إلى 600».

تصنيف الجامعات2022

- حصلت 7 جامعات مصرية «دمياط، المستقبل، مصر الدولية، مصر للعلوم والتكنولوجيا، 6 أكتوبر، فاروس، الزقازيق»، على المرتبة من «601-800».

وفي السياق ذاته، حققت جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، مركزاً متقدماً في تصنيف «ليدن»، الهولندي بإحتلالها المركز 294 عالميًا بين 30 ألف جامعة عالميًا لتكون ضمن أفضل 300 جامعة عالميًا، وتتقدم 14 مركزا وتتصدر الجامعات المصرية والأفريقية.

ومن ناحية آخرى، حققت جامعة مصر للعلوم مركزا متقدما وسط الجامعات المصرية والعربية والإفريقية في تصنيف سيماجو الإسباني لعام 2022 إذ جاء ترتيب الجامعة الأول وسط الجامعات الخاصة المصرية.

ومن ناحية أخرى، كشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والأعلى للجامعات الحكومية أن هناك استعدادات تجري على قدم وساق للإرتقاء بمنظومة التعليم العالي والجامعات وتحسين مستوى الخدمة التعليمية المقدمة للطلاب بما يسهم في إخراج كوادر متميزة تتماشى مع متطلبات سوق العمل محليًا ودوليًا.