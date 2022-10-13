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محمد الخولي رئيسا لـ«البيت الفني للمسرح» خلفا لـ إسماعيل مختار

كتب:

ضحى محمد
11:34 ص | الخميس 13 أكتوبر 2022
المخرج محمد الخولي

المخرج محمد الخولي

تولى المخرج محمد الخولي، منصب رئيس البيت الفني للمسرح، خلفا للفنان إسماعيل مختار.

محطات في مسيرة محمد الخولي الفنية

ومحمد الخولي مخرج مسرحي مصري، عمل مخرجا في عدد من العروض المسرحية، ومنها: «مسرحية النمر عام 2007، ومسرحية عبور وانتصار عام 2017».

وشغل «مختار»، عدة مناصب إدارية مهمة، إذ أنشأ إدارة التجهيزات بالبيت الفني للمسرح وعين مدير عام لها، وجرى ندبه عام 2011 لقطاع الإنتاج الثقافي لاستحداث إدارة التسويق، وعين مشرفا فنيا على عروض المسرح القومي.

كما عين مديرا لمسرح الطليعة عام 2015، ورئيسا للإدارة المركزية للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، وعضو لجنة تحكيم في عدة مهرجانات للثقافة الجماهيرية والفرق المسرحية الحرة.

ومن القرارات الأخيرة التي اتخذها الفنان إسماعيل مختار قبل القرار، هو تولية الفنان ياسر الطوبجي إدارة المسرح الكوميدي.

 

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بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.