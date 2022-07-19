إسماعيل مختار: منافسة 33 عرضا على جوائز المهرجان القومي للمسرح 2022

عقد المهرجان القومي للمسرح المصري، مؤتمرا صحفيا بالمجلس الأعلى للثقافة، للكشف عن تفاصيل الدورة الخامسة عشرة «دورة المخرج المسرحي المصري»، بحضور رئيس المهرجان الفنان القدير يوسف إسماعيل، والفنان القدير إسماعيل مختار مدير المهرجان ورئيس البيت الفني للمسرح، والناقد جرجس شكري، رئيس لجنة الندوات وعضو اللجنة العليا.

وخلال المؤتمر، أعلن الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، عن عدد العروض المسرحية المشاركة في المهرجان، التي وصلت إلى 33 عرضا من مختلف الجهات الإنتاجية، فمن البيت الفني للمسرح يشارك (5) عروض، هي (صانع البهجة) لفرقة مسرح الغد، و(هاملت بالمقلوب) لفرقة المسرح الحديث، و(الحب في زمن الكوليرا)، و(ليلة القتلة) لفرقة مسرح الطليعة، و(كاليجولا) لفرقة مسرح الشباب.

مشاركات متنوعة من الهيئات الثقافية

وتنافس الهيئة العامة لقصور الثقافة، بخمسة عروض هي (طقوس الإشارات والتحولات) لفرقة كفر الشيخ، و(دوار بحر) لفرقة قومية الشرقية، و(الغاوي)، و(البير) لقصر ثقافة الأنفوشي، و(الأفاعي) لنادي مسرح الشاطبي، وعرضان من صندوق التنمية الثقافية هما (مشاحنات)، و(زوروني كل سنة مرة) لمركز إبداع الإسكندرية، وعرضان من مركز الهناجر للفنون هما (أشباح الأوبرا، هلاوس) .

ويشارك البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية بعرضين هما (السندباد، علي بابا والأربعين حرامي "لفرقة تحت 18")، أما دار الأوبرا المصرية فتشارك بعرضين هما (سيرة عنترة)، و(الحبتانا) لفرقة فرسان الشرق للتراث، وعرضان للمعهد العالي للفنون المسرحية (نور، وخلي بالك)، وعرضان لوزارة الشباب (بنت القمر"لفرقة جامعة حلوان"، سينما 30 "لوزارة الشباب والرياضة").

كما أن هناك 5 عروض تشارك بها الفرق المستقلة والحرة، وهي (بعد تفكير عميق) لفرقة خيال أول، (المطبخ) لفرقة وان بلاس وان، و(ماذا أفعل بحق الجحيم) لفرقة المطبخ، و (لدي أقوال أخرى) لفرقة أستوديو وان، و(الخان) لفرقة كيميا، وتشارك فرق الهواة والنقابات الفنية ومنظمات المجتمع المدني بعرضان هما (الدخان) لنقابة المهن التمثيلية، و(علاقات خطرة) لمنتخب كنائس مصر، ويشارك المسرح الجامعي بعرضين هما (المرقمون) لهندسة المطرية، و(حالة حصار) لتجارة المنوفية.

مشاركة واحدة للمسرح الخاص

كما يشارك المسرح الخاص بعرض واحد هو (ألف عيلة وعيلة) من إنتاج كينج توت، وتشارك البنوك والشركات والمسرح العمالي بعرضين هما (الباب المغلق) لبنك مصر، و(شكسبير في السبتية) لفرقة الشرقية للدخان.

يشار إلى أن الدورة الخامسة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري تقام تحت عنوان «المخرج المسرحي المصري»، وتنطلق في يوم 24 يوليو على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ويختتم المهرجان فعالياته وتوزيع جوائزه يوم 8 أغسطس على نفس المسرح برعاية وزيرة الثقافة الدكتورة الفنانة إيناس عبد الدايم.