مدرسة بكفر شكر تنعي مديرها الراحل بكلمات مؤثرة: مات قوم وما ماتت مكارمهم

«قد مات قوم وما ماتت مكارمهم.. وعاش قوم وهم في الناس أموات».. بهذه العبارة ودعت مدرسة «تصفا» للتعليم الأساسي بمركز كفر شكر والعاملين فيها ياسر منير مدير المدرسة الراحل، والذي وافته المنيه أمس خلال اليوم الدراسي، وشيع جثمانه المئات من أهالي قرية تصفا والقرى المجاورة.

وتقدمت مديرة مدرسة تصفا للتعليم الأساسي وجميع العاملين بها بخالص العزاء في وفاة شهيد العلم والعمل ياسر منير مدير مدرسة تصفا الابتدائية.

وجاء نص عزاء المدرسة، والذي نشرته المدرسة على صفحتها الرسمية بموقع «فيسبوك» بيت شعر تضمن رثاءً «قد مات قوم وما ماتت مكارمهم.. وعاش قوم وهم في الناس أموات»

ودعا العاملون في مدرسة تصفا للتعليم الأساسي الله جل وعلا، أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يوسع مدخله، ويغسله بالماء والثلج والبرد، وأن يكتبه عنده من الشهداء.

دقيقة حداد على روح مدير مدرسة تصفا

وحرص طلاب ومعلمو وإداريو مدرسة تصفا على الوقوف دقيقة حداد على روح الفقيد مدير المدرسة الذي رحل أمس، إثر إصابته بأزمة قلبية حادة، أثناء ممارسة أعماله، وقام الطلاب بالدعاء للراحل، وذلك بحضور محمد بدوي نقيب المعلمين بكفر شكر، وحسن سرحان ممثلين عن الإدارة التعليمية، ومجلس أمناء المدرسة.

الراحل كان مخلصا لعمله وداعما للأيتام بالمدرسة

وقال هاني الأبجي، من زملاء الفقيد في المدرسة لـ«الوطن»، أن الراحل كان من أخلص من عملوا في المدرسة، وله بصمات في تطويرها، كما كان يرعى كل الأيتام في المدرسة، ويقف بجوارهم ماديا ومعنويا، ولم يبخل على أحد بعلمه أو بجهده لمساندة الجميع، مشيرا إلى أن الفقيد كان أول شخص يصل للمدرسة مبكرا لمباشرة العمل، وكان يرفع شعار المحافظة على الطلاب وهيئة التدريس، ومعروف عنه طيبة القلب وتقديم يد العون للجميع.

صدمة بعد وفاة مدير مدرسة تصفا بكفر شكر

وقالت شقيقة الراحل منال منير لـ«الوطن»، إنها فوجئت بشقيقها قبل وفاته بيوم يزوها ويجلس معها لمدة ساعتين، وكأنه كان يودعها، لكنها لم تدر مخزى الزيارة إلا بعد علمها بخبر وفاته الذي سبب لها ولذويه صدمة كبيرة، خاصة أنه ترك طفلين في المرحلة الإعدادية والثانوية، داعية له بالرحمة.

وأكدت شقيقة الراحل، أن شقيقها لم يكن يعاني من أي مشاكل صحية خلال الفترة الماضية، ولم يشكو من اي أعراض مرضية.

فيما نعت سماح إبراهيم وكيل وزارة التعليم بالقليوبية الفقيد، مشيرة إلى أنه يُجرى حاليا إعداد مذكرة لرفعها إلي محافظ القليوبية، لإطلاق اسم الفقيد على مدرسة تصفا للتعليم الأساسي، إو إطلاق الاسم على إحدى القاعات داخل المدرسة، تخليدا لذكراه.

وأكدت «إبراهيم»، ضمان كل حقوق المدرس الراحل المادية والأدبية، وحقوق أسرته في المعاش، ووجهت بإنهاء كل الإجراءات اللازمة وتوفير الرعاية اللازمة لأسرة وأبناء الفقيد.

وكانت غرفة عمليات النقابة العامة للمهن التعليمية، برئاسة محمد عبد الله الأمين العام، تلقت إخطاراً من النقابة الفرعية بشمال القليوبية في بنها، يفيد وفاة ياسر منير محمد، مدير مدرسه تصفا الابتدائية، إثر تعرضه لحالة إعياء شديد أثناء اليوم الدراسي، وتم نقله للمستشفى لمحاولة إسعافه لكنه توف متأثراً بأزمة قلبية حادة.

وشيع الأهالي وزملاء الفقيد الجنازة إلى مثواه الأخير بعد الصلاة عليه داخل المسجد الكبير بالقرية، إلى مقابر العائلة، بمشاركة مدير وقيادات الإدارة التعليمية بكفر شكر وسط حزن جميع الأهالي والطلاب.