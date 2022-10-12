تشييع جثمان مدير مدرسة توفي أثناء اليوم الدراسي بكفر شكر : تنبأ بموته

«أنا باقي ليا 3 أيام معكم ممكن تستحملوني»، كانت هذه آخر كلمات الراحل ياسر منير محمد، مدير مدرسة تصفا الابتدائية بدائرة كفرشكر الذي رحل اليوم إثر أزمة قلبية حادة وشيع أهالي القرية الفقيد بعد صلاة المغرب من المسجد الكبير في موكب جنائزي مهيب.

صدمة وحزن في وداع مدير مدرسة تصفا الراحل في اليوم الدراسي

خرج جثمان الفقيد مدير مدرسة تصفا بكفرشكر من المسجد الكبير بالقرية وسط حزن ودموع الجميع، الذين أكدوا أن الراجل كان يتمتع بخلق ومحبوب من الجميع ورحيله المفاجئ سبب صدمة لكل محبيه ومعارفه.

وقال متولي حسن متولي معلم بالمدرسة لـ«الوطن»، إن الراحل شارك في طابور الصباح وألقى كلمة أخبر فيها العمال والتلاميذ بالموافقة على طلبه بإعفائه من منصب مدير المدرسة قائلا: «أنا باقى ليا 3 أيام معكم ممكن تستحملوني» وكأنه تنبأ بوفاته حيث أصيب اليوم خلال أداء عمله بالمدرسة بأزمة قلبية حادة، وجرى نقله إلى المستشفى لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

تفاصيل وفاة مدير مدرسة بالقليوبية

أضاف صابر السيد زميل الراحل«الوطن»، أنهم فوجئوا بإصابة الراحل بأزمة قلبية حادة وجرى استدعاء سيارة الإسعاف لنقله لمستشفى كفر شكر التخصصي لاتخاذ اللازم وأثناء اتخاذ إجراءات تحويله إلى مستشفى بنها الجامعي لفظ أنفاسه الأخيرة.

وقال رمضان أبوالفتوح لـ «الوطن»، من أهالي القرية وصديق للفقيد أن الراحل يتمتع بحسن السير والسلوك ومجتهد فى أداء عمله بإخلاص وإتقان ويحظى بحب الجميع، وأنه تقدم بطلب رسمي منذ شهر تقريبا بإعفائه من منصب مدير مدرسة، وتمت الموافقة عليه وعودته معلم في تخصصه لغة عربية.

وذكر رمضان أبوالفتوح أن الراحل فوجئ نقله إلى مدرسة أخرى تبعد عن محل إقامته، لكنه طلب الإبقاء عليه في المدرسة ذاتها التي شهدت وفاته أو مدرسة أخرى داخل القرية نظرا لظروفه الصحية، وعندما رفض طلبه أطلع مدير الإدارة التعليمية على الأمر وتمت الموافقة عليه، وظل مستمرًا فى عمله حتى صباح اليوم الذي وافته المنية فيه وانتقل إلى الرفيق الأعلى.

تحولت صفحات التواصل الإجتماعي لدفتر عزاء للفقيد إذ ظهرت علامات الوداع والرثاء من الجميع.

وفاة مدير مدرسة تصفا الإبتدائية إثر أزمة قلبية

كانت غرفة عمليات النقابة العامة للمهن التعليمية برئاسة محمد عبد الله الأمين العام، تلقت إخطاراً من النقابة الفرعية بشمال القليوبية فى بنها، يفيد بوفاة ياسر منير محمد، مدير مدرسة تصفا الإبتدائية إثر تعرضه لحالة إعياء شديدة أثناء اليوم الدراسي، وجرى نقله للمستشفى لمحاولة إسعافه لكنه توفي متأثراً بأزمة قلبية حادة.