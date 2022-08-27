وفاة سيدة أثناء عملية ولادة قيصرية في القليوبية.. و«الصحة» تحقق

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بالتصريح بدفن ربة منزل لقيت مصرعها إثر تعرضها لإهمال طبي داخل مستشفى طوخ المركزي أثناء إجرائها عملية ولادة قيصرية وفق اتهام زوجها للأطباء بالمستشفى في محضر رسمي بمركز شرطة طوخ وطلبت جهات التحقيق استعجال تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال زوج المتوفاة المبلغ.

«صحة القليوبية»: محاسبة المخطئ مهما كان

وعلق الدكتور خالد الخطيب وكيل وزارة الصحة بالقليوبية في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، على الحادث، قائلا: «الواقعة لا زالت محل تحقيق من النيابة العامة والشئون القانونية بمديرية الصحة بالقليوبية، التي تحفظت على تذكرة دخول المريضة المستشفى والمذكور فيها الإجراءات الطبية التي جرى إجراؤها لها منذ لحظة دخولها حتى خروجها ونقلها لمستشفى بنها الجامعي».

وأكد «الخطيب»، أنه لن يتستر على المخطئ مهما كان، وسيتم إحالته للنيابة الإدارية في حال ثبوت الإهمال الطبي في حق أي ممن باشروا الحالة في مستشفى طوخ المركزي، مستكملا: «إذا ثبت وجود إهمال من أطباء مستشفى طوخ المركزي سينال كل مقصر عقابه، موجها العزاء لأهل المتوفاة».

وأوضح وكيل وزارة الصحة، أن الواقعة محل تحقيق في النيابة العامة وجاري تحديد المسئول فيها والتحقيق في وقوع خطأ مهني من عدمه وفي حالة ثبوت واقعة الإهمال الطبي سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والمهنية تجاه المخطئ.

وأردف وكيل الوزارة، أن المتوفاة دخلت لإجراء ولادة بمستشفى طوخ المركزي وبعد تعثر ولادتها طبيعيا تدخل الأطباء لولادتها قيصريا لتصاب بعدها بنزيف حاد أدى لاستئصال الرحم وجرى إعطاؤها حوالي 3 أكياس دم وتحسنت حالتها بعض الشيء ليفاجأ الجميع بتجدد النزيف وتم خروجها لعدم وجود دم للحالة بالمستشفى ونقلها إلى مستشفى الجامعة فعاد النزيف مرة أخرى وحصل مضاعفات بسبب النزيف الشديد».

تفاصيل وفاة ربة منزل بمضاعفات ولادة بطوخ

بدأت الواقعة، بتلقي اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارًا من مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية بورود بلاغ من زوج المدعوة «ن.ع» ربة منزل يدعي فيه تعرضها لإهمال طبي داخل مستشفى طوخ المركزي خلال إجرائها عملية ولادة قيصرية استمرت 6 ساعات بحجرة العمليات حيث أصيبت بنزيف حاد وتم نقلها على إثر ذلك لمستشفى بنها الجامعي وتم استئصال الرحم الخاص بها كمحاولة لإنقاذها إلا أنها توفيت عقب حجزها بساعات بحجرة العناية المركزة.

أقوال زوج ربة منزل توفيت أثناء عملية الولادة بطوخ

قال الزوج في بلاغه، إنه متزوج منذ عام و3 أشهر وأن زوجته ظلت بغرفة العمليات أكثر من 6 ساعات دون أن يعلم شيئًا عن حالتها، مطالبًا بضرورة محاسبة المسؤول عن تلك الواقعة التي تسببت في فقدانه زوجته، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والتي تواصل التحقيقات بالقضية.

عقوبة الإهمال الطبي في القانون المصري

قانونيا كشف أحمد عبد الستار المحامي بالقليوبية وعضو نقابة المحامين، لـ«الوطن» أن واقعة الإهمال الطبي في حال ثبوتها تعتبر جنحة وليست جناية تتراوح عقوبتها بين الحبس سنة و3 سنوات بحد أقصى وفقا لظروف وملابسات الواقعة وهي واقعة يصعب اكتشافها وإثباتها وتقرير الطب الشرعي العامل الوحيد لتحريك الواقعة والفصل فيها وبنسبة 80% يفشل التقرير في تحديد سبب الوفاة ونسبة أنها نتيجة مضاعفات للعملية التي تم إجراؤها.