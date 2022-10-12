وفاة مدير مدرسة بأزمة قلبية أثناء اليوم الدراسي في القليوبية

شهدت مدرسة تصفا الابتدائية بكفر شكر، بمحافظة القليوبية، وفاة ياسر منير محمد، مدير المدرسة إثر تعرضه لأزمة قلبية أثناء اليوم الدراسي، وجرى نقله للمستشفى، لمحاولة إسعافه، ولكنه توفى.

ونعت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية برئاسة سماح إبراهيم وكيل وزارة التعليم بالقليوبية الفقيد، ووجهت بسرعة إنهاء كافة إجراءات دفن الجثمان والمقرر أن تشيع الجنازة عقب صلاة المغرب اليوم في مسقط رأسه بقرية تصفا مركز كفر شكر.

وتحولت صفحات التواصل الاجتماعي لدفتر عزاء للفقيد، إذ أكد زملائه وأصدقائه وذويه أنه كان محبوبا من الجميع وشخصية محترمة يحبها الجميع.

نعي أصدقاء الراحل مدير مدرسة تصفا بالقليوبية

وكتب الدكتور رمضان عرفه من أهالي قرية تصفا وصديق الراحل على فيسبوك، قائلا: «الطيبون يرحلون بـهدوء، لا يحتاجون لفوضى في رحيلهم صديق الطفولة الأستاذ ياسر منير مدير مدرسة تصفا الابتدائية في ذمة الله»، مشيرا إلى أنه كان صديق الراحل، وأحد رموز القرية في الحقل التعليمي، وأن الفقيد رحل بعد أن أصيب بحالة إعياء شديدة وأزمة قلبية حادة.

تفاصيل وفاة مدير مدرسة تصفا بالقليوبية

وكتب رمضان أبو الفتوح من أهالي القرية وصديق الراحل على فيسبوك، قائلا: «والله ما علمنا عنك إلا خيرا وأمانة وقلبا أبيض».

تشيع الجنازة من المسجد الكبير بعد صلاة المغرب، خالص العزاء لجميع أخواته حربي ومنير وصبري، ولجميع العائلة.

وكشف رمضان أبوالفتوح، لـ«الوطن» أن الراحل كان متواجدا داخل المدرسة للقيام بأعماله اليومية، وفي استقبال أحد أولياء الأمور لحل مشكلة ليفاجئ الجميع بإصابته بأزمة قلبية، وجرى نقله لمستشفى كفر شكر التخصصي، وحجزه بالعناية المركزة، لكن وافته المنية بعد ساعة وسط حالة من الحزن.

أضاف أن الفقيد يبلغ من العمر 53 عاما، ولديه ولدين محمد وسامر، وأنه قبيل العام الدراسي طلب إعفائه من العمل كمدير مدرسة ونقله للإدارة التعليمية، ولكن الأهالي وأولياء الأمور والمدرسين أقنعوه على العدول عن هذا القرار لحبهم فيه.

وكانت غرفة عمليات النقابة العامة للمهن التعليمية برئاسة محمد عبد الله الأمين العام، تلقت إخطارا من النقابة الفرعية بشمال القليوبية فى بنها، يفيد بوفاة ياسر منير محمد، مدير مدرسة تصفا الإبتدائية أثر تعرضه لحالة إعياء شديدة أثناء اليوم الدراسي، وجرى نقله للمستشفى، لمحاولة إسعافه ولكنه توفى متأثرا بأزمة قلبية حادة.

وعلى الفور، كلف خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، مختار شاهين رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بشمال القليوبية وأعضاء اللجنة النقابية بكفر شكر، بالتوجه إلى المستشفى لإنهاء إجراءات الدفن الخاصة بالمعلم، والمشاركة فى تشييع الجنازة ومرافقة أسرة المعلم خلال هذه الظروف الصعبة.

وتقدم نقيب المعلمين، بخالص العزاء لأسرة المعلم، الذي توفى أثناء أداء رسالته، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.