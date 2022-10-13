مدير الأكاديمية العسكرية: المسؤولية الوطنية لا تقتصر على إعداد ضباط المستقبل فقط

قال اللواء أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، إنّ المسؤولية الوطنية لم تقتصر على تأهيل وإعداد ضباط المستقبل، وإنما امتدت لتشمل تأهيل الشباب المنضمين حديثًا للعمل بأجهزة ومؤسسات الدولة المختلفة لتنمية بُعد الولاء والانتماء لديهم.

وأضاف زاهر، خلال حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب الكليات العسكرية، في حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أننا سنواصل هذا التكليف الوطني بعزيمة صلبة وإرادة لا تلين.

المسؤولية ثقيلة تقتضي السعي بصدق

وهنَّأ الطلاب وأوصاهم بالانضباط، ليعتزوا بأنفسهم وأن المسؤولية ثقيلة وتقتضي السعي بصدق العزم ونبل المقصد، متابعا: «أنتم أبناء وطن جاء أولا ثم أتى التاريخ من بعده، وإلى أولياء الأمور لكم كل الحق أن تعتزوا بأبنائكم فهذا اليوم هو يوم الحصاد، فلولاكم ما كانوا هنا، ولولا جهودكم معهم ما استحقوا أن يقفوا على هذه البقعة المقدسة من بقاع الوطن، هنيئا لكم بأبنائكم».

وعاهد اللواء أشرف سالم الرئيس السيسي، بأداء عملهم الذي حدده الوطن في إمداده بصفوة شبابه وألا يدّخروا جهدا في سبيل إعدادهم لتحمل المسؤولية الوطنية.