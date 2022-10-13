30 قرية ضمن خطة المرحلة الثانية لـ«حياة كريمة» بمطروح

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح نتائج زيارة فريق عمل الإدارة المركزية بوحدة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية لمحافظة مطروح خلال الفترة من 10 وحتى 12 أكتوبر الجاري لمراجعة المشروعات والخطط المدرجة لمبادرة حياة كريمة بالمرحلة الثانية للمبادرة بإجمالي عدد 30 قرية وتجمع سكاني في الصحراء بمدن ومراكز المحافظة مع تقديم الدعم الفني في حصر وجمع كافة البيانات والمعلومات اللازمة وتحديد الأولويات والاحتياجات لوضع الخطة النهائية لتنفيذ المبادرة والوقوف على اى عقبات وبحث الحلول لتذليلها.

ووجه محافظ مطروح، اليوم الخميس، الشكر لوحدة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية لجهودها بالتعاون مع محافظة مطروح في حصر الاحتياجات الفعلية لتطوير القرى المستهدفة بالمبادرة خلال المرحلة الثانية، وذلك بالتنسيق ومشاركة كافة الاطراف المعنية من جهات تنفيذية ولجنة المشاركة المجتمعية التى تمثل جميع الأطراف «العمد وشيوخ القبائل والشباب والمرأة» بتلك القرى المستهدفة من أجل تحقيق أقصى استفادة وتقديم مزيد من الخدمات وتحسينها بتلك القرى لتحقيق رضا المواطنين وتوفير مزيد من الحياة الكريمة لها.

جلسات حوارية حول خطة حياة كريمة في مطروح

وقال المهندس حسين السنينى المنسق العام لمبادرة حياة كريمة في مطروح إنه جرى عقد عدد من الجلسات واللقاءات الحوارية مع الجهات التنفيذية الشريكة وممثلي الوحدات المحلية لمراجعة الخطط المقترحة والاحتياجات الفعلية فى كافة القطاعات وسيتم التوصل إلى المقترح النهائي خلال هذا الأسبوع تمهيداً للعرض النهائي لخطة تنفيذ المشروعات وتوقيتاتها الزمنية وتفاصيلها بتلك القرى والتجمعات المستهدفة بالمبادرة مع تذليل أي عقبات.

تطوير 30 قرية

وأكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أن مبادرة حياة كريمة ستبدأ قريبا في تنفيذ المرحلة الثانية لتطوير 30 قرية في مختلف المراكز من الحمام شرقا وحتى السلوم غربا وسيوة جنوباً في جميع احتياجاتها مياه الشرب بحفر آبار ومد طرق وشبكة صرف وإنشاء بيوت ورفع كفاءة أخرى للأكثر احتياجا، وإنشاء مراكز شباب ومباني وحدات محلية ومدارس ووحدات صحية وأعمدة كهرباء.