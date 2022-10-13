مصرع طفل صدمته سيارة أثناء اللعب أمام منزله في الغربية

لقي طفل في قرية أبشواي الملق بدائرة مركز قطور بمحافظة الغربية، مصرعه في حادث سير أثناء لهوه أمام منزل أسرته، بعدما صدمته سيارة، وتم ضبط السائق، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

إخطار بالواقعة

وتلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة قطور، يتضمن ورود بلاغ بمصرع طفل في العقد الأول من عمره، بقرية أبشواي الملق، دائرة المركز، داخل مستشفى قطور المركزي، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية التي قام بها ضباط مباحث مركز شرطة قطور، أن الطفل يدعى «محمود. م»، 4 سنوات، ولفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله إلى المستشفى.

وكشفت التحريات، أن الطفل أصيب بكسر في الجمجمة ونزيف في المخ، بسبب تعرضه إلى حادث سير أثناء لهوه أمام منزله تصادف مرور سيارة صدمته، ما أدت عن إصابته التي أسفرت عن وفاته.

التحفظ على السيارة وقائدها

وتم التحفظ على السيارة وقائدها بديوان مركز الشرطة، ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قطور المركزي، وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق والتي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة ومعرفة ملابساتها.