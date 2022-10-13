ضبط كمية من الحشيش بحوزة عاطل في الغربية

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، عاطل مقيم بمنطقة سيجر بدائرة قسم شرطة أول طنطا، وبحوزته كمية من المواد المخدرة بل ترويجها على عملائه، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

إخطار بالواقعة

تلقى اللواء محمد عمار، مدير أمن الغربية، إخطاراً من اللواء ياسر عبد الحميد مدير المباحث الجنائية بالمديرية، بتمكن وحدة مباحث قسم أول طنطا من القبض على عاطل وبحوزته كمية من المواد المخدرة.

14 كيس حشيش

وعقب تقنين الإجراءات وعمل الأكمنة الثابتة والمتحركة، تمكن الرائد محمود عبد الجواد رئيس مباحث قسم شرطة أول طنطا، والنقيب أحمد الكفراوي، معاون مباحث القسم، من ضبط 14 كيس من مخدر الحشيش بحوزة عاطل يدعي «رجب كوله»، عاطل، ويبلغ من العمر 35 عاماً، ومقيم بمنطقة سيجر، قبل ترويجه على عملائه مستخدماً محل إقامته مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وتم اقتياد المتهم إلي ديوان عام قسم شرطة أول طنطا، وبمواجهته أقر بمزاولة نشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.