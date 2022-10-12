القبض على 6 متهمين بسرقة سيارتين من معرض الغربية 

كشفت قطاع الأمن العام ملابسات واقعة سرقة سيارتين من معرض سيارات بالغربية، وأمكن ضبط مرتكبى الواقعة وإعادة السيارتين.

وتبلغ لمركز شرطة بسيون بمديرية أمن الغربية من مالك معرض سيارات كائن بدائرة المركز ، بتلقيه إتصال من الخفير الخاص وأخبره بحضور شخص مجهول للمعرض وطلب منه دخول دورة المياه فسمح له بالدخول وأثناء ذلك فوجئ بحضور ثلاثة أشخاص ملثمين وطلبوا منه مفاتيح السيارات المتواجدة بالمعرض ولدى رفضه تعدوا عليه بسلاح أبيض وإستولوا على مفاتيح سيارتين وقاموا بإستقلالهما والهرب بهما .

6 متهمين

على الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى من قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة 6 متهمين 5 أشخاص ، مالك معرض سيارات "لثلاثة منهم معلومات جنائية" مقيمين بدائرة مركزى شرطة " بسيون – قطور"

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وقام رجال الشرطة بضبط خمسة منهم وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة بتحريض من أحد المتهمين مالك المعرض لوجود خلافات مالية بينه ومالك المعرض المستولى منه على السيارتين، وأرشدوا عن (قطعتى سلاح أبيض - السيارتين المستولى عليهما) .تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.