أخبار المحافظات.. مصرع عاملين وإصابة 18 في حادث سير وإعدام قاتل شهيد الشهامة

شهدت محافظات مصر خلال الساعات القليلة الماضية عدة وقائع مختلفة، كان أبرزها مصرع عاملين، وإصابة 18 آخرين، إثر انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي بناحية مركز بالمنيا، وذلك لانفجار الإطار، وجرى نقل الجثتين والمصابين إلى المستشفى العام.

الإعدام للمتهم بقتل «شهيد الشهامة» في الشرقية

وكان قد عاقبت محكمة جنايات الزقازيق في جلستها، بإعدام المتهم بقتل شاب والشروع في قتل 4 آخرين بينهم سيدة، وذلك بعدما أطلق النار على السيدة لرفضها خطبته من نجلتها وعندما حاول القتيل الدفاع عن السيدة أطلق عليه أعيرة النارية كما أصاب الآخرين عندما حاولوا ملاحقته .

مصرع شخصين في انقلاب سيارة

وفي محافظة الدقهلية لقي شخصان مصرعهما، إثر إنقلاب سيارتهما بناحية مركز السنبلاوين؛ ما تسبب في سقوط السيارة في مياه الترعة المجاورة للطريق، وفارقا الحياة، وجرى نقلهما إلى مستشفى السنبلاوين العام.

مصرع شخص أسفل عجلات سيارة أجرة بالإسماعيلية

وعلى جانب آخر لقي شخص مصرعه، الإثنين، إثر إصابته نتيجة سقوطه أسفل عجلات سيارة أجرة في شارع المستشفى في مدينة الإسماعيلية أثناء محاولته الدفاع عن شقيقته لدخولها في مشادة كلامية مع سائق تاكسي.