ممثل أفريقيا بـ«التحالف المصرفي»: جهود مصر كبيرة في مواجهة تغير المناخ

قالت الدكتورة داليا عبد القادر، ممثل قارة أفريقيا في اللجنة التنسيقية للتحالف المصرفي Net-Zero Banking Alliance، إنّ جائحة كورونا تسببت في أكبر أزمة كساد عالمية منذ الحرب العالمية الثانية، وإنّ مخاطر تغير المناخ آخذة في النمو خلال السنوات الأخيرة بشكل سريع.

المخاطر البيئية آخذة في النمو عالميا

أضافت «عبد القادر»، في حلقة نقاش بعنوان «تغيرات المناخ وتأثيرها على الاقتصاد»، اليوم، أنّ أثر تغير المناخ على الاستقرار المالي العالمي مدمر، وأن أحدث استطلاعات الرأي الصادرة عن المنتدى الاقتصادي العالمي في 2020 تؤشر إلى أنّ المخاطر البيئية في صدارة المخاطر الأخرى مثل الفيضانات والجفاف والأعاصير، بل وتجاوزت حتى المخاطر الاقتصادية.

أهداف التنمية المستدامة

وأوضحت «عبدالقادر»، أنّ أهداف التنمية المستدامة الـ17 تحمل فرصاً كبيرة للنمو الاقتصادي المستدام، وأنّ أوقات الأزمات تحتاج دوماً إلى الابتكار، مشيرةً إلى أن معدل نمو السندات الخضراء آخذ في النمو على الصعيد العالمي خلال السنوات الأخيرة.

جهود مصر في مكافحة تغير المناخ

ولفتت إلى أنّ أهمية التمويل المستدام دفع البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية لإصدار أطر استرشادية وملزمة لهذا النوع من التمويل المستدام، بالتوازي مع جهود مصر في استراتيجية تغير المناخ.