رئيس جامعة طنطا: مصر عززت جهودها لمواجهة قضايا تغير المناخ

انطلقت منذ قليل فاعليات الجلسات العلمية الختامية للمنتدى البيئي الخامس بجامعة طنطا بفندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت عنوان «بيئة ذكية تجاه التغيرات المناخية».

يأتي ذلك في إطار احتفالات جامعة طنطا بيوبيلها الذهبى تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بحضور الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور كمال عكاشة نائب رئيس جامعة طنطا لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور مصطفى الشربينى سفير نطاق المناخ بالاتحاد الأوربي في مصر.

ضمان الاستدامة للموارد الطبيعية

أكد الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة خلال كلمته على أهمية المنتدى من خلال محاوره المهمة التي تناولت العديد من القضايا المحورية وتدعم توجهات الدولة المصرية الرامية لتحقيق التنمية المستدامة وصون البيئة وحماية مواردها، مشيرا إلى أن مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تولى اهتماما بالغا بالقضايا البيئة بهدف ضمان الاستدامة للموارد الطبيعية.

مبادرة السلام مع الطبيعة

وأطلق الدكتور محمود ذكي خلال المنتدى «مبادرة السلام مع الطبيعة»، مشيرا الى أن مصر حققت قفزات متلاحقة في مجال مواجهة قضايا تغير المناخ، وعززت جهودها على المستويين الوطني والدولي، وأطلقت مؤخرا استراتيجيتها الوطنية لتغير المناخ 2050.

أوضح أن المنتدى سيخرج بتوصيات واضحة ومحددة ترفع للمجلس الأعلى للجامعات ورؤية يمكن البناء عليها مستقبلاً لصياغة استراتيجية فعالة فى هذا المجال.

من جانبه أشار الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة إلى أن المنتدى ناقش 189 ورقة بحثية، و110 ملصق علمي، و79 جلسة شفوية، في العديد من المحاور التي تتناول التحديات البيئة التي تواجه العالم وتشكل خطرا واضحا على حقوق الأجيال القادمة، وبحث لتداعيات ظاهرة التغير المناخي وتأثيراتها، في محاولات مستمرة للوصول لحلول للمشكلات البيئية.

نماذج جديدة صديقة للبيئة

أوضح الدكتور محمد حسين نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب أن المنتدى يعد تجمع يضم العديد من العلماء والباحثين فى مجالات علوم المناخ والبيئة للكشف عن التطبيقات التكنولوجية الحديثة ودعم المشروعات البحثية لمناقشة أحدث المستجدات في عدة محاور أهمها التغيرات المناخية والإدارة الذكية للمخلفات وانبعاث الغازات ومشكلات الطاقة والطاقة المتجددة.

وأضاف أن المنتدى يمثل دفعة ايجابية للمجتمع لإعادة التفكير في كيفية استهلاك موارد الأرض المحدودة، وتطوير نماذج جديدة صديقة بالبيئة والاقتصادات الخضراء ودفعة أخرى للشباب لبناء مستقبل أكثر مراعاة للبيئة.