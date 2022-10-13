يوم توعوي للتعريف بالتغيرات المناخية وترشيد استهلاك المياه بالشرقية

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية يوما توعويا للتعريف بالتغيرات المناخية.

وأوضح المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، قيام فريق التوعية بالشركة بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بتنظيم يوم توعوي لأعضاء مركز شباب المسلمية التابع لإدارة الزقازيق الرياضية وذلك لتوعيتهم بأهمية الحفاظ على المياه وترشيد استهلاكها والتخلص الآمن من مخلفات الصرف الصحي والحفاظ على البيئة وشرح مفهوم التغيرات المناخية وآليات التكيف معها وكذلك التعريف بأهمية استضافة مصر لمؤتمر المناخ متعدد الأطراف COP27 شهر نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ.

مناقشة قضية التغيرات المناخية المشكلة وآليات حلها

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، في بيان له أنه على هامش فعاليات اليوم التوعوي تم تنفيذ مجموعة من الألعاب التفاعلية مع عدد من الأطفال مثل لعبة السلم الثعبان وارسم ولون ومسرح العرائس ولعبة الكروت والعجلة الدوارة بالإضافة إلى عقد جلسات حوارية لتبادل الخبرات ومناقشة قضية التغيرات المناخية المشكلة وآليات حلها وتم توزيع مطبوعات ومطويات توعوية تحمل عدد من الرسائل الإرشادية.

الدولة تولي اهتماما كبيرا بالتعامل مع البعد البيئي

وشدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بالتعامل مع البُعد البيئي وتغيرات المناخ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة ومكافحة التلوث وتحقيق إستقرار المناخ مشيداً بالتعاون المثمر بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومديرية الشباب والرياضة في إطلاق المبادرات التوعوية لمختلف فئات المجتمع لتعريفهم بأهمية القضايا المجتمعية والمشكلات التي تواجه العالم مثل قضية البيئة والمناخ وغيرها من القضايا الهامة التي تمس المجتمع.