مجلس الكنائس يناقش قضايا البيئة قبل انعقاد قمة المناخ «cop 27» 

ناقش مجلس كنائس مصر عددا من القضايا البارزة التي تهم المجتمع، ومن بينها دور الكنيسة في قضايا البيئة، باعتبارها أبرز القضايا على الساحة بخاصة مع اقتراب انعقاد قمة المناخ «cop 27».

وانعقد مؤتمر خدام الرعايا «الكهنة والقساوسة» في دورته السابعة، تحت عنوان «الكنيسة والقضايا المعاصرة»، في الفترة من 10 أكتوبر وحتى 12 أكتوبر، وذلك في «بيت إجابية» بوادي النطرون.

تقديم 8 محاضرات تحت عنوان «الكنيسة والقضايا المعاصرة»

وشارك في المؤتمر عدد من ممثلي الكنائس الخمس والتي تشكل مجلس الكنائس، وجرى خلاله تقديم 8 محاضرات تلاها ورشات عمل ومناقشات عديدة، جاءت كالتالي:

1. الكنيسة والصحة النفسية، لنيافة الحبر الجليل الأنبا ميخائيل الأسقف العام لحدائق القبة والوايلي ومنشية الصدر وتوابعها.

2. الكنيسة وثقافة الاستهلاك، لنيافة المطران الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية.

3. الكنيسة وقضايا أخلاقية، لقدس الأرشمندريت دكتور ذمسكينوس الأزرعي الأمين العام لمجلس كنائس مصر، ورئيس دير مار جرجس البطريركي للروم الأرثوذكس في مصر القديمة.

4.الكنيسة والعالم الافتراضي، لعادل عزمي.

5. الكنيسة والعمل المسكوني، لقدس القس دكتور بيشوي حلمي، الأمين العام السابق لمجلس كنائس مصر، قدمها عنه قدس القس بطرس فؤاد.

دعم روح المحبة بين الكنائس الخمس

6. الكنيسة وقضايا البيئة، للدكتور عبد المسيح سمعان، أستاذ بكلية الدراسات العليا والبحوث البيئية في جامعة عين شمس.

7. الكنيسة والمشاركة المجتمعية، لقدس الأب كيرلس نظيم، مدير مركز دياكونية بالأبرشية البطريركية للأقباط الكاثوليك.

وقد أسهم المؤتمر في دعم روح المحبة والوحدة بين الكهنة والقساوسة من الكنائس الخمس.