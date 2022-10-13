أبرز 20 معلومة عن قمة المناخ واستعدادات شرم الشيخ لاستقبال الضيوف

تنطلق القمة 27 للتغيرات المناخية بشرم الشيخ في نوفمبر المقبل، بعد 23 يومًا، وتتجه أنظار العالم إلى مدينة السلام التي تشتهر بسياحة المؤتمرات، إلى جانب أنواع أخرى من السياحة.

40 ألف مشارك منهم قادة وزعماء وأمراء وملوك

قمة المناخ يشارك فيها 40 ألف بينهم قادة وزعماء وأمراء وملوك دول، من مختلف دول العالم يناقشون قضية تهم العالم وهي التغيرات المناخية وأثرها على البيئة.

كيف استعدت شرم الشيخ لقمة المناخ؟

وقال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء إن شرم الشيخ استعدت لقمة المناخ بتحويل المدينة إلى مدينة خضراء، وجري تنفيذ عددًا من الإجراءات لتحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء وذكية ومستدامة، من خلال مشروع التحول الأخضر نحو مُنشآت صحية صديقة للبيئة.

وأشار إلى أن مشروع تحويل شرم الشيخ إلى مدينة خضراء ذكية، يهدف إلى الحفاظ على التنمية والبيئة، عن طريق الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية من أجل الحفاظ على حقوق الأجيال الجديدة، ومواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية، مع زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة.

أبرز 20 معلومة عن قمة المناخ

1- قمة المناخ أكبر قمة أممية تُعقد في مدينة شرم الشيخ.

2- يشارك فيها 40 ألف مشارك من مختلف أنحاء العالم.

3- مدة القمة 14 يومًا تبدأ من يوم 6 وحتى 18 نوفمبر المقبل.

4- تجهيز 45 ألف غرفة سياحية للوفود المشاركة.

5- قاعة المؤتمرات بشرم الشيخ مكان انعقاد قمة رقم 27 للمناخ.

6- يفتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

7- زيادة سعة مطار شرم الشيخ ليصبح 10 ملايين راكب سنويا.

8- تحويل مستشفى شرم الشيخ الدولي إلى أول مستشفى أخضر.

9- تطوير الطرق والبنية التحتية بالمدينة.

10- إنشاء ممشي سياحي بطول 6 كيلو مترات.

11- إنشاء مركز الرصد الأمني.

12- إنشاء أول مجلس مدينة ذكي.

13- تطوير خليج نعمة والسقالة المخصصة لليخوت.

14- إقامة مشروعات خضراء مثل الحديقة المركزية.

15- إقامة منظومة نقل ذكية تشمل، التاكسي، الدراجات التشاركية، الدراجات والإسكوتر الكهربائي.

16- إنشاء 4 محطات كهرباء تعمل بالطاقة الشمسية.

17- توفير 300 اتوبيس يعملون بالكهرباء والغاز الطبيعي.

18- التوسع في محطات الغاز ومحطات شحن السيارات بالكهرباء.

19- تطوير محمية رأس محمد ومحمية نبق.

20- تطوير السوق التجاري وانشاء حي مصر القديمة.