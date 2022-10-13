«حقوق المنيا» تكرم أبطال أكتوبر من المحافظة في احتفالية بحضور طلابها

احتضنت كلية الحقوق جامعة المنيا، عددا من أبطال محافظة المنيا المشاركين في النصر المجيد، يتقدمهم اللواء عماد الدين ربيع أحمد، أحد أبطال القوات المسلحة، في احتفالية نظمتها كلية الحقوق، تحت رعاية الدكتور عصام الدين صادق فرحات، القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا، والدكتور حسن سند عميد كلية الحقوق، في إطار احتفالات مصر بالذكرى الـ49 لانتصار السادس من أكتوبر العظيم.

احتفالية «حقوق المنيا» بأبطال أكتوبر من المحافظة

وبدأت الاحتفالات بالسلام الوطني وقراءة القرآن الكريم، وعقبها كلمة للدكتور حسن سند، عميد كلية الحقوق جامعة المنيا رحب خلالها بأبطال نصر أكتوبر، وتطرق الحديث للإنجاز العظيم، وقدرة أبطال القوات المسلحة على نقل مصر والمصريين من الهزيمة للنصر في 6 ساعات.

ووجه «سند» كلمته لطلاب الجامعة مناشدهم بالوفاء لذكرى أكتوبر المجيد، والدعم المطلق للرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤسس الجمهورية الجديدة، وطالبهم بالحفاظ على أمانة وصلت إليهم معطرة بدماء الشهداء الطاهرة، وحثهم على العمل بروح أكتوبر، واستحضارها في جميع التصرفات وفاء لمصر وقيادتها.

وعاهد عميد كلية الحقوق، الرئيس السيسي باسم أعضاء هيئة التدريس بالكلية والعاملين والطلاب، بالسير على درب القيادة السياسية في خططها لبناء الجمهورية الجديدة.

وفي كلمته، قدّم اللواء عماد الدين ربيع أحمد، من أبطال القوات المسلحة، محاضرة لطلاب كلية الحقوق جامعة المنيا، جسّدت الانتصار العظيم وأحاط الحضور ببعض من الصور العظيمة التي كان أكتوبر المجيد صانعها، وتفاعل الطلاب بالكلمات الحماسية التي جسدت ملحمة الانتصار أمام أعينهم، مرددين «تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر».

تكريمات خاصة

وشهد الحفل تكريم الدكتور حسن سند عميد كلية الحقوق جامعة المنيا، واللواء عماد الدين ربيع أحمد، وبعض من أبطال أكتوبر المجيد من أبناء محافظة المنيا، ومنحهم درع كلية الحقوق جامعة المنيا؛ تقديرًا لهم، وهم: «أكرم اسكندر صادق ميخائيل، سعيد نورالدين سطوحى محمد، محمد سيد أحمد عثمان، فتحى عبدالفتاح عبدالنبى إبراهيم، محمد كامل أحمد حسنين».