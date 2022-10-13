جامعة المنيا تقفز للمركز 601 في تصنيف تايمز البريطاني.. الأكثر صعودا

أعلن الدكتور عصام الدين صادق فرحات القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا، على تقدم التصنيف الدولي لجامعة المنيا بتصنيف التايمز البريطاني الشهير للجامعات العالمية 2023، لتكن ضمن أفضل 601 جامعة عالميًا، في نطاق 601 - 800، والمركز الثالث على مستوى الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية والدولية، بما يمثل تقدماً كبيراً لجامعة المنيا عن نظيراتها بالجامعات المصرية هذا العام ولتصبح الجامعة الأكثر صعوداً عالمياً مقارنة بتصنيف العام الماضي.

التايمز البريطاني ضمن أفضل ثلاث تصنيفات رئيسية

وأوضح فرحات أن تصنيف التايمز البريطاني يعد من ضمن أفضل ثلاثة تصنيفات رئيسية لها قيمة ومكانة عالمية كبرى، مع تصنيفي «كيو إس» و«شنغهاي» العالميين، لكونه أكبر تصنيف جامعي وأكثر تنوعاً، لاستناده إلى 13 مؤشر أداء تم معايرتها بعناية لقياس أداء المؤسسات التعليمية في مجالات التدريس والبحث العلمي وتبادل المعرفة والاقتباس والمنشورات البحثة، والسمعة الدولية.

زيادة فرص الباحثين الشباب للحصول على منح بالخارج

وأكد الدكتور عصام فرحات، في بيان له أن التصنيف الدولي للجامعات المصرية من الأمور التي توليها الدولة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي أهمية قصوى لمردودها على دعم الاقتصاد القومي، من خلال جذب الوافدين، وزيادة فرص العمل للخريجين إقليمياً ودولياً، وزيادة فرص الباحثين الشباب للحصول على منح للدراسة بالخارج، والمشاركة في المشروعات البحثية الدولية.

وقدم القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا التهنئة لجميع أبناء الجامعة عامة والباحثين بصفه خاصة على هذا الإنجاز المرموق وغير المسبوق، موجهاً إلى تعزيز الجهود بوحدة التصنيف الدولي الجديدة التي دشنتها الجامعة لتوفير الدورات التدريبية وورش العمل لدعم تلك الجهود ورفعة مكانة الجامعة دولياً.