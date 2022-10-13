احتفالية لتنمية القيم الوطنية في الذكرى الـ 49 لانتصارات أكتوبر

ستبقى انتصارات أكتوبر المجيدة رمزاً للعزة والكرامة، وخير دليل على أن جيش مصر الباسل قادر دائماً على صنع المستحيل بعزيمة لا تلين، كما تظل مناسبة لإحياء العديد من القيم الوطنية، التي تستند إليها القيادة السياسية في بناء الجمهورية الجديدة.

وبمناسبة الذكرى الـ 49 لانتصارات السادس من أكتوبر عام 1973، يقيم المنتدى المصري لتنمية القيم الوطنية، برئاسة اللواء محمد عبدالمقصود، احتفاليته السنوية بهذه الذكرى الخالدة، مساء يوم السبت 15 أكتوبر الجاري.

وقال اللواء محمد عبدالمقصود، رئيس مجلس أمناء المنتدى المصري لتنمية القيم الوطنية، إن هذه الاحتفالية يجري تنظيمها سنوياً، بمشاركة عدد من أبطال انتصارات أكتوبر المجيدة، وقدامى المحاربين، إضافة إلى لفيف من الشخصيات العامة ورجال الفكر والأعمال، وعلماء الدين والأكاديميين والإعلاميين.

المصريون يستلهمون القيم الوطنية في ذكرى الانتصارات

وأضاف أن الاحتفالية ستتضمن عدداً من الكلمات التي تعبر عن قيمة انتصارات أكتوبر، والقيم الوطنية التي يستلهمها المصريون من هذه الانتصارات، كما سيتم تكريم عدد من أبطال الجيش المصري الذين شاركوا في تحقيق هذا الانتصار التاريخي، الذي أعاد للشعب المصري ثقته في قيادته السياسية وإيمانه بقواته المسلحة.

ويعمل المنتدى المصري لتنمية القيم الوطنية، وهو مؤسسة أهلية تم تأسيسها عام 2020، إلى المساهمة في إعادة بناء منظومة القيم الوطنية، التي تأثرت بفعل الغزو الثقافي الأجنبي، والتصدي لمحاولات بعض القوى الإقليمية والدولية لتغييب الوعي لدى الشباب وبث أفكار مغلوطة ومتطرفة للتأثير على تماسك الجبهة الداخلية.

تدريب وتأهيل شباب الباحثين بالعلوم الاجتماعية

كما يهدف المنتدى إلى تعزيز قيم الولاء والانتماء، خاصةً بين أوساط الشباب، بالإضافة إلى تدريب وتأهيل شباب الباحثين من خريجي الدراسات السياسية والاقتصادية والعلوم الاجتماعية، لإيجاد جيل من الشباب على وعي بقضايا وطنهن وقادر على حماية مصالحه.

وأوضح اللواء محمد عبدالمقصود أن المنتدى المصري لتنمية القيم الوطنية يعمل على تحقيق هذه الأهداف من خلال عقد الندوات والمؤتمرات والدورات التدريبية، يتم فيها الاستعانة بالخبراء والمتخصصين في هذا الشأن، وتوقيع بروتوكولات التعاون ومذكرات التفاهم مع المؤسسات والهيئات المعنية بتنمية القيم الوطنية.

وأشار إلى أن مجلس أمناء المنتدى يضم خبرات متميزة في مجال الدراسات الاستراتيجية والخبرات الوطنية، ويمارس المنتدى دوره في تنمية القيم الوطنية في ضوء رؤية وتوجهات الدولة المصرية.

ويحرص المنتدى المصري لتنمية القيم الوطنية على الاحتفال بالمناسبات الوطنية سنوياً، بهدف تعزيز القيم الوطنية لدى الشباب، ومنها ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر، واحتفال العاشر من رمضان، وكذلك الاحتفال بعيد الشرطة في 25 يناير من كل عام.