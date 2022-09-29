«الشباب والرياضة»: تنفيذ برنامج لتوعية 200 فتاة بقضايا الأسرة والزواج

تنفذ الإدارة المركزية لتنمية الشباب، والإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية، وإدارة برامج الفتاة والمرأة بوزارة الشباب، بالتعاون مع مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية التابع للأزهر الشريف برنامج التوعية الأسرية لعدد 200 فتاة من عضوات أندية الفتاة بمراكز الشباب، والذي يجري تنفيذه في الفترة من 28 سبتمبر الجاري، وحتى 2 أكتوبر.

بداية فعاليات البرنامج

وبدأت فعاليات البرنامج بحث الفتيات على العصف الذهني والمناقشات فيما يختص بالمشكلات المجتمعية الخاصة بالمرأة والفتاة، في مختلف المحافظات، والتي كان من أبرزها العنف ضد المرأة والزواج المبكر، ثم محاضرة ألقاها الدكتور إسلام ضيف الله، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية والتي دارت حول «وجود الأسرة الصالحة ضرورة دينية ومجتمعية».

محاور اللقاء

وجاءت محاور اللقاء كالتالي: نظرة الإسلام للأسرة واهتمامه بها، أهداف تكوين الأسرة من خلال الزواج، وأسباب عزوف كثير من الشباب عن الارتباط، وتشويه مفاهيم الأسرة، ومفاهيم الأخلاق والقيم، وإذكاء روح الندية في علاقة الرجل بالمرأة، والتحديات العالمية التي تواجه الأسرة في الواقع المعاصر، بالإضافة إلى نظرة عامة على المجتمعات المتفككة أسريا ومعرفة أثر ذلك اجتماعيًا وأخلاقيًا وتربويًا.