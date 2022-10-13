إجراء 32 عملية جراحية في القلب للمرضي غير القادرين بالمنيا

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة المنيا، بالتعاون مع جمعية الأورمان، عن إجراء 32 عملية في القلب للمرضى غير القادرين، خلال شهر أكتوبر الجاري، في إطار المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار وتحت رعاية التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

إجراء أبحاث ميدانية لاختيار المستحقين

أكد ياسر بخيت، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالمنيا، أنه يتم اختيار المرضى غير القادرين بعد إجراء أبحاث ميدانية عليهم للتأكد من أحقيتهم وبما يتفق مع شروط الجمعية على الأسر الأكثر احتياجًا من الأرامل والمرضى ومحدودي الدخل وذوي الاحتياجات الخاصة من أبناء المحافظات المختلفة، وذلك لتوفير الدعم اللازم للحفاظ على صحتهم وسلامتهم وتحقيق حياة كريمة وآمنة لهم.

وأضاف أن الدعم الموجه للأسر الأولى بالرعاية جاء على مستوى قرى ومراكز المحافظة بهدف رفع المعاناة عنهم والتخفيف عن كاهلهم، وجرى تحديد هذه الحالات وفق أبحاث ميدانية بالتعاون مع جمعية الأورمان لتحديد الحالات المستحقة.

تنظيم سلسلة قوافل طبية موسعة بالمحافظات

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن العمليات شملت عمليات القلب المفتوح والقسطرة العلاجية والقسطرة الاستكشافية وغيرها من العمليات الجراحية بالقلب، وذلك من خلال تنظيم سلسلة القوافل الطبية الموسعة بالمحافظات، لافتًا أنها تتم تحت رعاية المحافظ وبالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي.

وأوضح «شعبان»، أن دعم مرضى القلب يأتي استكمالاً لما تقوم به الأورمان منذ سنوات في دعم الخدمات الطبية وخاصة علاج مرضى القلب غير القادرين، وذلك من خلال دعمهم في الحصول على فرص علاج ذات جودة وبالمجان تمامًا نظرًا لزيادة معدلات الإصابة بأمراض القلب وزيادة تكلفة العلاج والتكلفة العالية لجراحات القلب والقسطرة العلاجية أما يضاعف معاناة مرضي القلب غير القادرين من أهالي المحافظة، منوها أن الجمعية تقوم بإجراء عمليات جراحات القلب المفتوح والقسطرة العلاجية بالتعاون مع أفضل المؤسسات الطبية المتخصصة في مجال أمراض القلب لكل الأعمار مجانا.