«التضامن»: تقديم الخدمات العلاجية لـ 140 ألف مريض إدمان سنويا بالمجان

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة قدمت الخدمات العلاجية لما يقرب من 140 ألف مريض إدمان سنويا بالمجان وفي سرية تامة، ووفقًا للمعايير الدولية، من خلال 28 مركزًا تابعًا لصندوق مكافحة الإدمان أو الجهات الشريكة مع الخط الساخن «16023»، في 17 محافظة حتى الآن.

افتتاح مراكز جديدة خلال الفترة المقبلة

وأشارت «القباج»، إلى افتتاح مراكز جديدة خلال الفترة المقبلة ومع بداية العام الجديد سيصل عدد المراكز العلاجية إلى 33 مركزًا، مؤكدة أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان ساهم في إعداد الخطة الاستراتيجية الموحدة للدول العربية لمكافحة تعاطى المخدرات بالتعاون مع جامعة الدول العربية، بعد موافقة مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب على إعداد وزارة التضامن الاجتماعي المصرية لخطة عربية للوقاية والحد من أخطار المخدرات على المجتمع العربي، ونظم الحماية الاجتماعية وجاري الإعداد لإطلاقها خلال الفترة المقبلة.

القباج تستقبل الدكتور هاني العقابي وزير الصحة العراقي

جاء ذلك خلال استقبال وزيرة التضامن للدكتور هاني العقابي وزير الصحة ورئيس الهيئة الوطنية العليا لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية بدولة العراق والوفد المرافق له، لبحث سبل التعاون الثنائي المُشترك في قضية خفض الطلب على المخدرات، والاستفادة من التجربة المصرية في علاج وتأهيل مرضى الإدمان وإعادة دمجهم في المجتمع مره أخرى، باعتبارها من التجارب الرائدة على مستوى الوطن العربي، بحضور السفير أحمد الدليمي سفير دولة العراق بالقاهرة، وميرنا أبو حبيب نائب المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة بالشرق الأوسط .

واستعرضت «القباج»، أنشطة وزارة التضامن الاجتماعي في الجامعات المصرية من خلال وحدات التضامن بالجامعات وفروع لبنك ناصر الاجتماعي لتقديم الخدمات للطلاب كذلك توفير البنك قروض لإنشاء مشروعات صغيرة للمتعافين من الإدمان، وأيضا بيوت التطوع لصندوق مكافحة الإدمان بالعديد من الجامعات لاستثمار طاقات الطلاب في التوعية بأضرار المخدرات، وذلك في إطار حرص الوزارة على رفع الوعي المجتمعي لدى الفئات المختلفة لاسيما الشباب بأضرار الإدمان.