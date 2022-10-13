جبالي يستعرض جهود مصر في استضافة cop27 مع رئيسة البرلمان الرواندي

التقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب برئيسة مجلس النواب الرواندي «موكاباليسا دوناتيل»، على هامش مشاركته في أعمال الجمعية 145 للاتحاد البرلماني الدولي والمنعقدة بالعاصمة الرواندية «كيجالي».

رسوخ العلاقات المصرية الرواندية

وأعربت موكاباليسا دوناتيل رئيسة مجلس النواب الرواندي عن بالغ تقديرها للمشاركة الرفيعة للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب في أعمال الجمعية 145 للاتحاد البرلماني الدولي برواندا، مؤكدة عمق ورسوخ العلاقات المصرية الرواندية على كافة الأصعدة والمستويات، معربة عن رغبتها في تعزيز العلاقات البرلمانية المصرية الرواندية وتبادل الخبرات التشريعية بين البرلمانين.

فيما أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بالغ اعتزازه وتقديره لهذا اللقاء في ظل العلاقات الأخوية التي تربط مصر ورواندا، مشيرا إلى اعتزاز مصر بانتمائها الأفريقي.

جهود الدولة المصرية

وحرص المستشار الدكتور حنفي جبالي على استعراض جهود الدولة المصرية لاستضافة الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP 27.

وفي نهاية اللقاء، وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الدعوة لرئيسة مجلس النواب الرواندية لزيارة مصر وتعزيز التعاون البرلماني المصري الرواندي.