برامج تدريبية وندوات لمنصات «بلدنا تستضيف قمة المناخ» في المحافظات

واصلت منظمات المجتمع المدني بمختلف محافظات الجمهورية تنفيذ حملات التوعية بقضايا التغيرات المناخية وورش العمل التدريبية على كيفية التكيف مع التداعيات الناجمة عنها، وذلك من خلال المنصات المحلية لمبادرة «بلدنا تستضيف قمة المناخ الـ 27»، ضمن استعداداتها لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP-27 التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ، في شهر نوفمبر المقبل.

وتنوعت أنشطة المنصات المحلية للمبادرة، التي أطلقها المنتدى المصري للتنمية المستدامة، برئاسة الدكتور عماد الدين عدلي، بالشراكة مع المكتب العربي للشباب والبيئة، والشبكة العربية للبيئة والتنمية «رائد»، بين حملات ميدانية للتشجير والتخلص الآمن من المخلفات الزراعية، وتنظيم ندوات ولقاءات في عدد من الجامعات والمدارس، للتوعية بالتغيرات المناخية وأسبابها وطرق التكيف مع تداعياتها.

ورشة تدريبية على تدوير المخلفات الزراعية بقنا

وقال ياسر عبدالموجود، نائب رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات ومنسق المنصة المحلية للمبادرة في قنا، إنه تم تنفيذ تدريب على تدوير المخلفات الزراعية وإنتاج «السيلاج»، في إطار جهود استثمار الموارد وحسن استغلالها، وخفض الانبعاثات الملوثة للبيئة، وفي ضوء عمليات التوعية والتمكين بهدف التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية.

كما نظمت المنصة المحلية في قنا ندوة بعنوان «أثر التغيرات المناخية على المرأة»، تضمنت محاضرة ألقتها داليا إبراهيم، خبير التنمية المجتمعية بقنا، تناولت تأثيرات التغيرات المناخية على النساء، وتأثير ذلك على نقص الغذاء، وأكدت أن هذه التأثيرات سوف تعاني منها بشكل كبير وواضح الفئات الهشة والضعيفة، خاصةً النساء، حيث يتعرض العالم إلى موجات جفاف، وتطرف في أحوال الطقس، وما ينتج عنها من أعاصير وسيول، تؤثر بشكل سلبي على عمليات الإنتاج الغذائي.

برنامج تدريبي على رصد الطيور في جزر النيل بأسوان

كما واصلت المنصة المحلية للمبادرة في محافظة أسوان تنفيذ برنامج «المرشد المناخي»، من خلال عقد ورشة تدريبية على أعمال رصد الطيور في عدد من الجزر النيلية، وقال الدكتور أحمد زكي أبوكنيز، رئيس الاتحاد النوعي للبيئة ومنسق المنصة المحلية للمبادرة في أسوان، إنه يجري تنفيذ البرنامج بالتعاون مع مركز التطوير المهني بجامعة أسوان، والإدارة العامة لمحميات المنطقة الجنوبية.

وأضاف أنه تم البدء في تنفيذ التدريب من الصباح الباكر، لرصد الطيور المتواجدة في جزر نهر النيل، كما تم استكمال البرنامج التدريبي في محمية «سالوجا وغزال»، للتعرف على أهمية المحميات الطبيعية ودورها، وأهم الخدمات التي تقدمها، ورصد لأهم النباتات والحشرات التي تميز المحمية، كما تم تنفيذ مجموعات عمل عن دور التنوع الحيوي في التكيف مع التغيرات المناخية.

إطلاق مبادرة «ازرع شجرة» في المدرسة اليابانية بالسويس

كما عقدت المنصة المحلية لمبادرة «بلدنا تستضيف قمة المناخ الـ 27» في محافظة السويس ندوة للتوعية بالتغيرات المناخية، استهدفت عدداً من الطلاب في المدرسة اليابانية، برئاسة الدكتورة سوزان يوسف، مديرة المدرسة، وقالت انتصار الحجازي، منسق المنصة المحلية، إن الندوة تناولت دور السلوكيات الإيجابية في التقليل من التأثيرات السلبية وتخفيف التداعيات الناجمة عن تغير المناخ.

وتم عرض عدد من الأفلام القصيرة للتوعية بمشكلة التلوث بالأكياس البلاستيكية وتأثيرها على التنوع البيولوجي وخاصةً على السلاحف البحرية، وكذلك تم عرض قصة نجاح منصة السويس في إنقاذ إحدى السلاحف، تم العثور عليها في أحد الأسواق بالسويس، وإعادة إطلاقها إلى بيئتها الطبيعية في محمية «أشتوم الجميل» ببورسعيد، بعد علاجها، كما تم عرض فيلم بعنوان «اتحضر للأخضر»، للتوعية بالتغيرات المناخية، وأهمية الحفاظ على البيئة، وحماية الأرض من مخاطر الكوارث الطبيعية.

وفي ختام فعاليات الندوة، أعلنت مديرة المدرسة اليابانية عن إطلاق مبادرة بعنوان «ازرع شجرة»، دعماً من المدرسة للمنصة المحلية لمبادرة «بلدنا تستضيف قمة المناخ الـ 27»، بحيث يقوم كل طفل بزراعة شجرة مثمرة داخل المدرسة أو في محيطها.