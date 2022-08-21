حملات توعية لمنصة «بلدنا تستضيف قمة المناخ» بقرى الإسماعيلية

بدأت المنصة المحلية لمبادرة «بلدنا تستضيف قمة المناخ الـ27» في محافظة الإسماعيلية، في عقد سلسلة من ورش العمل واللقاءات الجماهيرية، لتوعية المواطنين في قرى المحافظة بمخاطر التغيرات المناخية، واستعداد مصر لاستقبال مؤتمر (COP-27) بمدينة شرم الشيخ، في شهر نوفمبر المقبل.

وعقدت منصة المناخ في الإسماعيلية، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، برئاسة الدكتورة عفاف الكومي، ورشة عمل بمركز شباب «الوصفية»، بمركز ومدينة أبوصوير، لتدريب 25 سيدة من أهالي القرية، على مهارات الرعاية البيطرية للحيوانات، والرعاية الآمنة لها، وتاثيرها البيئي على تغير المناخ، بحضور أحمد فتحي، رئيس مجلس إدارة مركز شباب الوصفية.

منسق المنصة: نستهدف رفع وعي المواطنين

وقالت الدكتورة ماجدة عطا، منسق المنصة المحلية لمبادرة «بلدنا تستضيف قمة المناخ» بمحافظة الإسماعيلية، إن هذه الورش تهدف إلى رفع وعي المواطنين، خاصةً السيدات بالمخاطر المحيطة بنا، والحد منها بشكل كبير، ومنع تكراراها.

وأضافت الدكتورة سهير قاسم، مدير الإرشاد بالطب البيطري وعضو اللجنه العلمية لمنصة الإسماعيلية، وعضو المجلس القومي للمرأة، أن الورشة قدمت تدريبات على التربية الآمنة للدواجن والأرانب والحمام، بطرق صحيحة وسليمة.

وقالت إن التدريبات تضمنت أيضاً التدريب على المشروعات الصغيرة بالأماكن الريفية، للتكيف مع التغيرات المناخية وتأثيراتها السلبية والتمكين من وسائل وسبل مختلفة لتنفيذها داخل المنازل بوسائط بسيطة، مشيرةً إلى عقد هذه الورش بإشراف لبني ذكي، مقرر مناوب المجلس القومي للمرأة بالإسماعيلية.

وتابعت أن التريبات كانت على كيفية مراعاة معايير النظافة بالأماكن التي يعيش فيها الحيوان، من خلال إزالة المخلفات من الأرضيات أولاً بأول، حتى لايخرج منها غاز الميثان، وهو من الغازات الحرارية، إضافة إلى التهوية الجيدة، والاهتمام بأمومة الطيور والحيوانات، ومراعاة العدد المناسب في مكان واحد قدر الإمكان، وكذلك الفصل في النوع.

التدريب على الاستفادة من المخلفات دون ضرر

وقالت الدكتورة ماجدة عطا، منسق المنصة المحلية للمبادرة في الإسماعيلية، إن التدريب شمل كيفية صناعة سماد طبيعي من السبلة، واستخدامه كسماد طبيعي للأراضي الزراعية، للتخفيف من حدة التغيرات المناخية.