القلق يسيطر على أسواق الألومنيوم.. تهديدات أمريكا بحظر واردات روسيا السبب

سيطر القلق على أسواق الألومنيوم العالمية نتيجة التهديدات الأمريكية بحظر استيراد المعدن من روسيا، وهو ما قد ينعكس على الأسعار، ويتسبب في نقص المعروض العالمي.

وبحسب وكالة «بلومبرج» فإن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تدرس اتخاذ إجراءات عقابية ضد الألومنيوم الروسي، عبر حظر كامل للواردات، أو زيادة الرسوم الجمركية، وقالت الوكالة إن الأمر قد يتسبب في إجبار العديد من المستهلكين للألومنيوم إلى البحث عن بدائل خلال الفترة المقبلة، حال دخول الحظر حيز التنفيذ بالفعل.

تحركات صعودية للأسعار

وأظهرت بيانات أسواق المعادن العالمية أمس أن الأسعار شهدت تحركات صعودية نتيجة الأنباء المرتبطة بإمكانية فرض الحظر، وكشفت بيانات بورصة لندن للمعادن أن الألومنيوم ارتفع بنسبة تجاوزت 7%، ما يعد أكبر مكسب خلال يوم واحد منذ أسبوعين، في الوقت الذي شهدت أسهم شركات الألومنيوم في أمريكا ارتفاعا مماثلا نتيجة القرار المرتقب.

وتحتل روسيا المرتبة الثانية على قائمة كبار المنتجين في العالم للألومنيوم بعد الصين، وتعتبر موردا أساسيا لأسواق الولايات المتحدة، حيث تعتمد الأخيرة عليها لتوفير نحو 10% من وارداتها.

وقبل تسرب أنباء الحظر المحتمل كانت أسعار الألومنيوم تشهد انخفاضا واضحا نتيجة المخاوف من الركود العالمي وتراجع الطلب، حيث تم تم تداول العقود الآجلة حول 2300 دولار للطن ، بانخفاض حوالي 50% من ذروة قياسية وصلت في مارس.

وفي وقت سابق حذرت شركة «ألكوا»، وهي أكبر منتج للألمنيوم في الولايات المتحدة، المستثمرين مؤخرًا من أن ارتفاع تكاليف الطاقة والمواد الخام وانخفاض أسعار الألومنيوم، ما يضع ضغوطًا على الهوامش، في الوقت الذي أعلنت فيه شركة «سنشري ألومنيوم» ثاني أكبر منتج محلي، في يونيو أنها ستغلق أحد مصانعها في الولايات المتحدة وستقوم بتسريح أكثر من 600 عامل بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة.