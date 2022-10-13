هل العمرة ممنوعة على المصريين؟.. «غرفة السياحة» توضح

أثارت التصريحات التي صدرت عن بعض أعضاء غرفة شركات السياحة، بأنّ معظم المصريين لن يحصلوا على تأشيرات العمرة بقيمة 4400 جنيه مصري، من خلال منصة نسك السعودية، التي تمنح تأشيرتها للحاصلين على تأشيرات سارية لدخول دول الاتحاد الأوروبي، أو تأشيرات الولايات المتحدة الأمريكية، وبعض الدول الأخرى، جدلا بين الحالمين بزيارة بيت الله الحرام والطوّاف حول الكعبة، الذين تساءلوا هل العمرة ممنوعة على المصريين؟.

هل العمرة ممنوعة على المصريين؟

علاء الغمري، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركة السياحة، والعضو السابق بمجلس إدارة الغرفة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، قال إنّ المصريين ليسوا ممنوعين من أداء العمرة، حيث بدأت الرحلات في الأسبوع الأول من أكتوبر الحالي، وتستمر حتى نهاية شهر رمضان المقبل.

الجدل الدائر حاليا بسبب العمرة، أرجع «الغمري» في تصريحات لـ«الوطن»، سببه إلى إعلان المسؤولين السعوديين منح تأشيرة عمرة للمصريين عبر منصة «نسك»، موضحا أنّ معظم المصريين لن يُسمح لهم بالحصول على التأشيرة من المنصة، باستثناء الحاصلين على تأشيرة الاتحاد الأوروبي «شينجن»، أو تأشيرة الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يُطلب منهم التوجه إلى الوكلاء السعوديين للحصول على تأشيرة العمرة.

ضوابط الحصول على تأشيرة العمرة

الحصول على تأشيرات العمرة للمصريين متاح حاليا وحتى نهاية موسم العمرة، بحسب تأكيد «الغمري»، لكنه أشار إلى أنّ هناك العديد من الضوابط للحصول عليها، وأهمها أن يحصل المواطن على التأشيرة من خلال شركة سياحة معتمدة، وأن يتم تنفيذ برنامج العمرة عبر البوابة المصرية للعمرة، وفقا للقانون المصري.

باركود البوابة المصرية للعمرة

وحال حصل المواطن المصري على تأشيرة العمرة من وكيل سعودي مباشرة، أو بأي طريقة أخرى، فإنّه وفقا لقانون البوابة المصرية للعمرة لن يسمح له بالسفر، حسب عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، حيث يشترط القانون المصري حصول المسافرين إلى العمرة على باركود البوابة المصرية للعمرة، كشرط للسفر إلى الأراضي المقدسة من أرض مصر.