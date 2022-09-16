«شركات السياحة»: أسعار برامج العمرة المعلنة حاليا استرشادية وليست نهائية

قال أحمد البكري، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن أسعار برامج عمرة المولد النبوي التي أعلنتها العديد من شركات السياحة حاليا هي أسعار استرشادية وليست أسعار نهائية، موضحًا أن تلك الأسعار قابلة للزيادة أو للنقصان خلال الأسابيع المقبلة ولاسيما مع إعلان وزارة السياحة والآثار قبيل نهاية الشهرالجاري بأعداد تأشيرات العمرة التي ستنظمها كل شركة سياحة هذا العام.

متوسط أسعار برامج العمرة

وأضاف «البكري» في تصريحات لـ«الوطن» أن متوسط الأسعار الاسترشادية التى أعلنتها شركات السياحة لموسم العمرة الجارى تراوحت ما بين 23 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه بالنسبة للبرنامج الاقتصادي الذي تتراوح مدته ما بين 10 أيام إلى 15 يومًا، فيما تراوح متوسط أسعار البرنامج الـ 4 نجوم من 34 إلى 38 ألف جنيه، بينما تخطى متوسط سعر البرنامج الـ 5 نجوم حاجز الـ 40 ألف جنيه.

وأشار إلى أن تلك الأسعار قد ترتفع حال كانت أعداد تأشيرات العمرة التى سيتم تنظيمها هذا العام قليل، أو حال ارتفع سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري قبل إنتهاء شركات السياحة من إبرام التعاقدات الخاصة بإقامة المعتمرين المصريين بفنادق كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، فضلا عن التنقلات الداخلية بالمملكة العربية السعودية.

السعر النهائى بعد معرفة عدد تأشيرات العمرة

وتابع: «شركات السياحة لن تستطيع تحديد السعر النهائي لبرنامج العمرة إلا بعد معرفة عدد التأشيرات التي سيتم تنظيمها خلال موسم العمرة الحالي».

وأوضح البكرى أن الزيادات بأسعار فنادق إقامة المعتمرين بمكة والمدينة بالمقارنة بالعام الماضى لن تكون كبيرة، لافتا إلى أن شركات الطيران العاملة بين مصر والمملكة العربية السعودية لم تعلن إلى الآن سعر تذاكرها الخاصة بالعمرة.

يشار إلى أنه بنهاية يوم الأربعاء المقبل سيغلق باب توثيق عقود وكالة العمرة ولن تستطيع أى شركة لم توثق عقدها العمل بموسم العمرة لهذا العام.