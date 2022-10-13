محام يوضح أنواع النفقات أمام محكمة الأسرة ومستحقيها.. أبرزها الأقارب

تعتبر النفقات من أبرز الدعاوى التي تنظرها محاكم الأسرة المختصة بقضايا الأحوال الشخصية، لذلك يتساءل الكثيرون حول أنواع النفقات، وبخاصة السيدات اللاتي انفصلن عن أزواجهن.

ويجيب علي حمودة، المحامي المختص بشؤون الأسرة والأحوال الشخصية، على تساؤل ما هي أنواع النفقات أمام محكمة الأسرة ومستحقيها، عبر «الوطن».

أنواع النفقات

قال «حمودة»، إن النفقات 6 أنواع وهي كالتالي:

1ـ النفقة الزوجية: وتعد دعوى النفقة الأشهر وتكون من حق الزوجة وتتمثل في المسكن والمأكل والملبس ومصاريف علاجها.

2ـ نفقة المتعة: وتستحقها الزوجة سواء المطلقة قبل الدخول بها أو المدخول بها ولم يفرض لها مهرًا، وتكون نفقة المتعة بمثابة تعويض للزوجة لتركها ولمفارقتها وما قد يصيبها من ألم نفسي.

3ـ نفقة العدة: وتكون نفقة الزوجة بعد الطلاق من حق الزوجة المدخول بها لأنها الوحيدة التي تعد، وتكون خلال فترة العدة، وتتمثل في نفقة المسكن والملبس والعلاج والمأكل.

4ـ نفقة الصغير: وهي الدعوى الأبرز بين دعاوى محكمة الأسرة، ويكون ملتزم الأب بنفقة صغاره، حتى تتزوج الفتاة أو تكسب ما يكفها لنفقتها، وحتى يتم الابن سن الـ15 عامًا ويكون قادرًا على كسب قوته المناسب، أو في حال عجزه عن كسبه بسبب مرض عقلي أو بدني أو كان بهدف طلب العلم.

5ـ نفقة الوالدين: وهي من حق الأب والأم، على أبنائهم وتكون تحت شرط تعسرهم أو زيادة حاجتهم، في حال تيسر حالة الأبناء المادية، فحينها تحق لهم النفقة بشكل ودي، وحال عدم دفعها يحق لهم إقامة دعوى قضائية تعرف بنفقة أقارب.

6ـ نفقة الأقارب: تكون طبقًا لما شرعه قانون الأحوال الشخصية، وتقدر وفقًا للقدر الذي يكفي الاحتياجات الضرورية، لمقيم الدعوى، وتتمثل في المسكن والملبس والمأكل وبدل الفرش والغطاء.