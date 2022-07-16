هل تسقط النفقة عن الزوجة بعد دعوى النشوز؟.. قانوني يجيب

العديد من الأزواج يترددون بشكلٍ يومي على محاكم الأسرة؛ لإنهاء الرباط المقدس بينهم، وتمتلئ بدعاوى النفقة والخلع والطلاق للضرر، والتي تنظر يوميًا أمام خبراء التسوية، وهناك أيضًا دعاوى تكون من بطولة الزوج، والتي تتمثل في إنذار الطاعة الذي يترتب عليه دعوى النشوز الذي يقيمها ليثبت نشوز زوجته بعد خروجها عن طاعته.

النشوز يسقط عن الزوجة حقها في النفقة

«أنت ناشز، أنت طالق» كلمات تترد بشكل يومي داخل قاعة محكمة الأسرة، ولكلاهما وقع مرير على الزوجة، الأولى يكون حينها سقطت نفقها من على الزوج بعد أن أثبت نشوزها، والثانية تكون بعد رغبة الزوجة في الطلاق للضرر أو الخلع، وبعدها تنتهي الزيجة بينهما.

النشوز حق الزوج بعد الإنذار بالطاعة

وقد لا يعرف البعض ما دعوى النشوز أو الإنذار بالطاعة، وتجيب «الوطن» خلال هذا التقرير، على تساؤل البعض عن كيفية تنفيذها والمعلومات الخاصة بها، بحسب علي حمودة محامي أحوال شخصية.

وأوضح المحامي أبرز المعلومات الخاصة بها، قائلًا إنّه في البداية يحق للزوج إرسال إنذار طاعة للزوجته إذا قامت الأخيرة بمغادرة منزل الزوجية، وفي حال امتناعها عن طاعته، يقوم حينها بإنذارها على يد محضر، ليدعوها للعودة إلى طاعته ومسكن الزوجية، ويعطيها حق العودة خلال 30 يومًا، قبل تحويل الدعوى لنشوز.

شروط الإنذار بالطاعة

وأشار إلى أن هناك شروطًا للإنذار بالطاعة يجب توافرها، وتتمثل في أن يكون المسكن خاليًا من أهله وسكن الغير وأن يكون جيرانه مسلمين، ليكون لهم حق الشهادة الشرعية للزوجين، إن حدث أي خلافات ما بينهم، أما في حالة ارتضاء الزوجة عند الزواج الدخول في سكن الزوجية، ولم يكن خاليًا من أهل الزوج أو سكن الغير، حينها ليس لها حق الاعتراض، وتحتاج أن ثبتت بشهادة الشهود أنها تضررت منهم بعد الزيجة، وفي حال عدم اعتراضها خلال المهلة المحددة تنشز.

سقوط النفقة من تاريخ خروجها عن طاعته

أما بالحديث عن عدم الاعتداد بالاعتراض على إنذار الطاعة يحق للزوج حينها إقامة دعوى نشوز لإسقاط نفقة الزوجة، دون نفقة الصغار، ويكون سقوط النفقة من تاريخ امتناع الزوجة عن تسليم نفسها لزوجها، وخروجها عن طاعته، من تاريخ إنذار الطاعة، وفي حال قضى بالاعتداد بالاعتراض على إنذار الطاعة، يجب على الزوج أن يتحاشى رفض المحكمة للإنذار الأول.

النشوز يسقط حقها في النفقة الزوجية المقررة

وبسؤاله عن هل نشوز الزوجة يسقط حقها في المؤخر أو المتعة، أضاف لـ«الوطن»، أنّ نشوز الزوجة لا يسقط عنها حقها في المؤخر أو المتعة عند طلاقها، وأيضا لا يمنع حقها في حضانة صغيرها، إنما يسقط حقها في النفقة الزوجية المقررة لها، موضحا أن قضايا النشوز بمحاكم الأسرة لا تصل إلى 5% من قضايا الأسرة.