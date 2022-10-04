قانوني يوضح المستندات المطلوبة للبدء في إجراءات التقاضي أمام محكمة الأسرة

يلجأ العديد من الأزواج للقضاء لفض النزاعات التي أرقت معيشتهم، ويجدون أن محكمة الأسرة هي الحل الأخير بينهم، ليحلوا أو ينهوا الخلافات التي حدثت طوال فترة زواجهم، سواء كان سبب اللجوء لطلب النفقة أو دعاوى الطلاق لكلا الطرفين أو دعاوى الخلع والنشوز وإنذار الطاعة، ويتساءل العديد من الأزواج عن الإجراءات التي تساعدهم في إقامة دعوى أمام محكمة الأسرة.

وتعد محكمة الأسرة، المختصة محليًا في النظر في الدعاوى التي يقيمها الأزواج، دون غيرها، سواء كانت متعلقة أو مترتبة على الطلاق أو الزواج أو التفريق الجسماني أو الفسخ، وإذا كانت دعاوى تخص النفقات سواء للزوجة أو الأولاد أو الأقارب، وحضانة الصغار ومسكن حضانته، وجميع دعاوى الأحوال الشخصية، وذلك وفقًا لأحكام الفقرتين الـ 4 والـ 5 من المادة رقم 10 من قانون الأحوال الشخصية، لتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي للمسائل الأسرية.

وخلال السطور التالية، توضح «الوطن»، المستندات والأوراق المطلوبة لإقامة دعوى للتقاضي أمام محكمة الأسرة، بحسب علي حمودة، المحامي المختص بشؤون الأسرة والأحوال الشخصية.

المستندات المطلوبة لإقامة دعوى أمام محكمة الأسرة

1ـ تقديم نسخة ضوئية من وثيقة الزواج.

2ـ تقديم نسخة من التوكيل للمحامي ويتبع بصورة لكارنيه المحاماة.

3ـ تقديم نسخة ضوئية من شهادة ميلاد الصغار بالكمبيوتر حال وجود صغار.

4- وبعدها تقوم الزوجة بالحصول على رقم التسوية والتاريخ الذي تحضر به لمكتب التسوية للفصل في في دعواها.

5- كما يتم إقامة الدعوى بعد 15 يومًا، من اليوم الذي تقدم به طلب التسوية.

6- إقامة دعوى بعد صدور قرار بطلب التسوية، سواء كان القرار بالإجاب أم السلب.

7- إرفاق عريضة الدعوى برقم التسوية، والتاريخ الذي تمت به التسوية.

8- إرفاق 3 نسخ ضوئية من عريضة الدعوى، ووضع دمغة محاماة على أصل العريضة المقدمة.

9- تقديم حافظة مستندات لحفظ المستندات القضية بداخلها.