محام: 6 دعاوى لا يمكن التصالح فيها أمام محكمة الأسرة.. بينها النفقة

قال علي حمودة، المحامي المختص بشؤون الأسرة والأحوال الشخصية، إن محاكم الأسرة تشمل العديد من الدعاوى التي تقام بداخلها بشكل يومي، حيث إنها تختص بها دون غيرها من المحاكم بنظر القضايا التي تهم الأحوال الشخصية، مثل دعاوى الخلع والطلاق وإسقاط الحضانة والنشوز ونفقتي المتعة والأطفال، ورغم ذلك هناك بعض الدعاوى التي لا يمكن التصالح فيها أمام هيئة المحكمة.

دعاوى لا يمكن التصالح فيها

1ـ الدعاوى التي تشمل إبطال النفقة

2- دعاوى إثبات النسب

3- دعاوى إثبات النشوز

4- دعاوى إثبات العلاقة الزوجية

5- دعاوى إسقاط الحضانة

6- دعوى التصحيح فى وثيقة الزواج

وأضاف «حمودة» أن محكمة الأسرة هي المحكمة المتخصصة للنظر في جميع المسائل التي تهم الأحوال الشخصية وذلك في المحاكم الجزئية والابتدائية طبقا لأحكام القانون الذي صدر برقم 1 لسنة 2000، وهو سارٍ أمام جميع محاكم الأسرة بشأن صحف الدعاوى، التي كانت تختص بها في المحاكم الجزئية، وأيضًا في شأن الإعفاء من الدعاوى تختص بالنفقات وحول حكمها، وتشمل دعاوى الحبس لامتناع «الأب أو الزوج» المحكوم عليه، من تنفيذ الأحكام التي صدر بها أحكام، وفقًا للمادة 3 من نفس القانون.

إصدار شهادات تخص الوفاة والوراثة

وأوضح المحامي، أن القانون استثناء أحكام الفقرة الأولى من يختص رئيس محكمة الأسرة، بإصدار شهادات تخص الوفاة والوراثة، ويجوز له أن يحيلها إلى المحكمة عند قيام نزاع جدي بشأنها، كما تختص دون غيره، وذلك بإصدار أمر على العريضة، في المسائل المنصوص عليها بالمادة الأولى، من مواد إصدار القانون رقم 1 لـسنة 2000، وذلك لأنه القاضي للأمور المؤقتة.