عائلة أحد ضحايا جيفري دامر تنتقد مسلسل «Monster»: أعاد الصدمة المؤلمة

هاجمت والدة أحد ضحايا القاتل الأمريكي جيفيري دامر، شبكة «نتفليكس» التي قدمت مسلسل عن حياته بعنوان «Monster: The Jeffrey Dahmer Story»، المكون من 10 حلقات بدأ عرضهم في سبتمبر الماضي، وحقق نسب مشاهدات قياسية، لتنضم بذلك إلى عدد من عائلات الضحايا الذين رفضوا تجسيد المسلسل.

وجاءت قصة الضحية «توني» في الحلقة السادسة من مسلسل «Monster: The Jeffrey Dahmer Story»، وتكشف الأحداث للمشاهدين كيف فقد «توني» سمعه عندما كان طفلاً بسبب وصفة طبية خاطئة، ويتطرق إلى تعلمه لغة الإشارة وقراءة الشفاه والملاحظات المكتوبة بخط اليد كأشكال للتواصل، وفي النهاية يجلب المشاهدين إلى الليلة التي تلتقي فيها بـ «دامر»، وعندما يحاول مغادرة منزله المغادرة منزله يقوم «دامر» بقتله، ويظهر بعد ذلك وهو يتبرع بالمال لجهود البحث عن «توني»، وتنتهي الحلقة بمشهد القاتل المتسلسل وهو يأكل كبده.

تفاصيل الحادث

وكان توني هيوز واحد من 17 رجلا على الأقل قام جيفري دامر بقتلهم، منذ عام 1978، وأدين وحكم عليه بالسجن المؤبد في عام 1992، وتعرض للضرب حتى الموت على يد سجين آخر بعد ذلك بعامين، وهو يبلغ من العمر 34 عامًا.

والدة ضحية جيفري دامر: لا أعلم كيف يمكنهم فعل ذلك

وقالت شيرلي هيوز، والدة توني هيوز ضحية جيفري دامر، لصحيفة الـ «جارديان» إنها لم تشاهد المسلسل بأكمله، لكن حادث قتل نجلها كما يحدث كما جاء بالمسلسل، موضحة: «لا أعلم كيف يمكنهم فعل ذلك»، والتقى القاتل بـ «توني»، الذي كان أصمًا ولا يستطيع الكلام، في حانة ميلووكي في 24 مايو 1991، عندما كان يبلغ من العمر 31 عامًا.

انتقد إريك بيري، ابن عم الضحية إرول إيسبل، المسلسل وقال إنه أعاد صدمة مؤلمة لعائلته، متابعا في تغريدة عبر حسابها على «تويتر»: «أنا لا أخبر أي شخص بما يشاهده، ولكن إذا كنت مهتمًا حقًا بالضحايا، فإن عائلتي غاضبة من هذا العرض».