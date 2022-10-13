استلام 20 ألف و500 تابلت دفعة أولى لتوزيعها على الطلاب في كفر الشيخ

تسلمت مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، 20 ألف و500 جهاز تأبلت، لتوزيعه على طلاب الصف الأول الثانوي العام بمدارس المحافظة.

وشهد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، تسلم الدفعة الأولى من أجهزة التابلت، التي جرى توزيعها على الفور إلى جميع الإدارات التعليمية.

تسليم التابلت لطلاب وطالبات الصف الأول الثانوي العام فوراً

جاء ذلك، بحضور الدكتور علاء جودة، وكيل المديرية، ومدير الشئون المالية الإدارية، ومديري الإدارات التعليمية، ومدير التعليم الثانوي بالمديرية، ومسئول أمن المديرية، ومركز المعلومات، وفريق العمل بمخازن المديرية.

وأكد وكيل الوزارة، أنه جاري التوزيع على المدارس الثانوية العامة على مستوى محافظة كفر الشيخ، لافتاً أنه سيتم تسليم طلاب وطالبات الصف الأول الثانوي العام فوراً، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

عدد طلاب محافظة كفر الشيخ

جدير بالذكر، إن عدد طلاب محافظة كفر الشيخ يبلغ 859 ألفاً و716 طالب، منهم 768 ألفاً و431 طالب وطالبة في التعليم العام بـ2144 مدرسة، تضم 196 ألف و469 فصلاً، و91 ألف و285 طالب وطالبة في التعليم الفني بـ97 مدرسة تضم 2042 فصلاً، بإجمالي 2241 مدرسة للتعليم العام والتعليم الفني، يضمون 18 ألفاً و538 فصلاً.