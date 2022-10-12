إزالة 89 حالة تعد على أملاك الدولة بمساحة 5448 مترا في كفر الشيخ

واصلت محافظة كفر الشيخ، الحملات المكبرة ضمن المرحلة الثالثة للموجة الـ20 لإزالة التعديات على أملاك الدولة سواء الأراضى الزراعية أو مخالفات البناء بجميع المراكز والمدن.

وتمكنت الحملات، من إزالة 89 حالة تعد بمراكز دسوق وفوه والحامول، على مساحة 5448 مترا، منها تعديات على أملاك النيل، وأملاك الري والصرف، وأملاك الدولة، بالتعاون مع اللواء خالد عبدالسلام، مساعد وزير الداخلية - مدير أمن كفر الشيخ، بإشراف المهندسة عايده ماضي، السكرتير العام المساعد، وحضور السيد عبد الستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، واللواء عبد الغفار الديب، رئيس مركز ومدينة فوه، وعصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول.

ومن جانبه، أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه وجه بضرورة تكثيف الجهود، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لردع المعتدين والمخالفين، موضحا ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وطبقا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وبمتابعة متواصلة من اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، من أجل التصدي بكل حزم لجميع أشكال التعديات أولاً بأول وعدم التهاون في استرداد حق الدولة وفرض سيادة القانون.