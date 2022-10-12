وفاة مسن أثناء الوضوء لصلاة الضحى في كفر الشيخ: «حُسن الخاتمة»

خيَّمت حالة من الحُزن على أهالي مدينة بيلا، بمحافظة كفر الشيخ، عقب وفاة الحاج السعيد القصبي، وشهرته «محمد القصبي»، صاحب الـ76 عاماً، الذي توفى داخل منزله بمنطقة القطعة ببيلا، بشكل مُفاجئ أثناء وضوئه لأداء صلاة الضحي.

رواد «السوشيال ميديا» يتداولون صور الراحل

ونشر العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور الراحل المتوفى، داعين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يُسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، كما وصفوا وفاته بـ«حُسن الخاتمة».

تفاصيل الوفاة

وقال ياسر القصبي، نجل ابن شقيق الراحل، في تصريح لـ«الوطن»، أن عمّه الراحل توفى أثناء وضوئه لصلاة الضحي، اليوم، حيث فاضت روحه إلي بارئها بشكل مُفاجئ دون أن يشكو من أي مرض، مضيفاً: «ربنا أحسن خاتمته، ووشه منور زي البدر والله».

وأكد «القصبي»، أنه عمّه الراحل من مواليد عام 1946م في مدينة بيلا، بمحافظة كفر الشيخ، وهو متزوج، ولديه 4 من الأبناء، كان يعمل لدى شركة الغزل والنسيج، ثم انتُدب للعمل في أحد مضارب الأرز الحكومية، وعُرف عنه الطيبة الشديدة وحُب الجميع له، متابعاً: «كان طيب جداً، والناس كلها بتحبه لأنه هادي ومُسالم، وعُمره ما زعل حد».

يحكي «القصبي» إن عمّه الراحل أذن فجر اليوم، وصلى في جماعة في مسجد البرعي المُجاور لمنزله، وقرأ ورده اليومي من القرآن الكريم كعادته: «أنا صاحي فجر اليوم علي صوت عمي وهو بيأذن، وصلى معانا في جماعة، وقرأ ورده اليومي من القرآن الكريم زي كل يوم، كان طبيعي خالص، بس لكل أجل كتاب».

وأوضح «القصبي» أنه سيتم تشييع جثمان عمّه الراحل ظهر غداً الخميس من مسجد المرسي ببيلا، ويُقام له عزاء في مضيفة المعداوي ببيلا، لافتاً أنه تم تأجيل تشييع الجثمان لحين عودة أبنائه الذكور من السعودية.