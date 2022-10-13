بـ«الفيديو كونفرانس».. تجديد حبس المتهمين بقتل الصيدلي ولاء زايد

قرر قاضي المعارضات في محكمة حلوان، تجديد حبس المتهمين في واقعة وفاة الصيدلي ولاء زايد، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وذلك عبر تقنية الـ«فيديو كونفرانس».

وأثبت القاضي، حضور المتهمين داخل محبسهم وأعلمهم بالتهم المنسوبة إليهم قبل أن يعلن قراره بحقهم، وتبين من تحقيقات النيابة أن المتهمين اقتحموا منزل الصيدلي «ولاء زايد» واعتدوا عليه بالضرب المبروح وتهديده بالقتل وترويعه وأن تلك الأعمال انتهت بسقوطه من شرفة منزله بالطابق الخامس.

محام يوضح عقوبة المتهمين

وبحسب تصريح سابق للخبير القانوني ياسر سيد أحمد، المحامي بالنقض أن عقوبة المتهمين في واقعة وفاة الصيدلي ولاء زايد، تصل للسجن المؤبد ووفق المادة 375 مكرر (أ) من ذات القانون والمضافة بالمرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2011، شددت عقوبة استخدام البلطجة والترويع بالعنف إلى السجن المؤبد، وهو ما ينطبق على جرائم المتهمين في واقعة وفاة الصيدلي ولاء زايد.

وأضاف «سيد أحمد»، في حديثه لـ«الوطن»: «تكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضي إلى موت المنصوص عليها في المادة 236 من قانون العقوبات، بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد».

التهم المنسوبة للمتهمين بقتل الصيدلي ولاء زايد

كانت النيابة العامة، قررت حبس المتهمين في واقعة وفاة الصيدلي ولاء زايد، في بيان صادر عنها، وهم زوجته الأولى ووالدها وشقيقها و3 من أصدقائه بتهم هي استعراض القوة والتلويح بالعنف والتهديد بهما والترويع والتخويف وإلحاق الأذى بالضحية والتأثير في إرادته لفرض السطوة عليه وإرغامه على تطليق زوجته الثانية هاتفيًا.

كما نسب إليهم تهم الترهيب والتهديد إلقاء الرعب في نفس الصيدلي ولاء زايد وتكدير سكينته وطمأنينته وتعريض حياته وسلامته للخطر، وحجزه وتعذيبه بدنيا حتى انتهت تلك الأعمال بسقوطه من شرفة مسكنه ووفاته.