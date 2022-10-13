سفارة الصين بالقاهرة: مصر دولة محورية متطورة.. والمناخ جاهز لاستثمارات كبرى

استقبل اللواء رؤوف السيد علي رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية وفد صيني من السفارة الصيني برئاسة الوزيرة وانغ تس جوان وردة مستشارة السفارة الصينية بالقاهرة، وذلك بالمقر الرئيسي للأمانة العامة للحزب.

يأتي ذلك في إطار توطيد أواصر الصداقة ودعم التواصل وتبادل الآراء والمقترحات حول عدد من القضايا والتحديات بما يخدم المصالح المشتركة.

وتناول اللقاء مناقشات حول المكانة الدولية التي باتت تحظى بها مصر في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وما يبذله من جهود وتحركات وتواصل مع العالم الخارجي، الأمر الذي يرفع من شأن الدولة المصرية ويجعل منها شريك استراتيجي لمعظم بلدان العالم.

توافق الرؤى تجاه القضايا والملفات الدولية

وأكدت أن المناقشات توافق الرؤى تجاه القضايا والملفات الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك ومنح رئيس الحركة الوطنية خلال اللقاء درع الحزب إلى مستشارة السفارة الصينية بالقاهرة.

ورحب اللواء رؤوف السيد علي بالوفد الصيني، وأكد أن حزب الحركة الوطنية المصرية يولي اهتماما كبيرا بالعلاقات المصرية الصينية، معبرا عن سعادته باللقاء وما يحمله من دلالات على حميمية العلاقة والحرص على تطويرها.

وأضاف أن الحركة الوطنية تربطها علاقات طيبة بالحزب الشيوعي الصيني الذي قاد الصين إلى مستوى متقدم من النمو والازدهار في قطاعات سياسية واقتصادية شتى بما جعل الصين دولة كبرى لها ثقلها ببن دول العالم، مشيرا إلى حرص الحركة الوطنية المصرية على المشاركة في العديد من الفعاليات بالإضافة للعلاقة الصداقة والتواصل المستمر على مستوى القيادات.

وتابع أن الحزب يسعى لاستمرار العلاقات الطيبة وتطورها في المستقبل بما يخدم مصالح الدولة المصرية ويدعم التعاون في إطار السعي لمزيد من الاستثمارات الصينية في مصر، بالإضافة لفتح مجالات جديدة للاستثمار خاصة أن مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي حققت طفرات اقتصادية وتنموية غير مسبوقة وقطعت مسافة كبيرة في تطوير البنية التحتية وإصدار التشريعات التي تجذب مزيد من الاستثمارات في شتى المجالات المختلفة.

ومن جانبها أكدت مستشارة السفارة الصينية بالقاهرة أن مصر دولة كبيرة ولها مكانتها على الصعيد العربي والإفريقي ولها ثقلها في المجتمع الدولي لما لها من تاريخ عريق وموقع جغرافي متميز يجعلها رابطة بين أوروبا وآسيا وأفريقيا وواصلت الشرق بالغرب، لذا نحرص على أن تمتد علاقتنا بها وتتطور في جميع المجالات سواء الاقتصادية أو السياسية، بما يساهم في إسعاد شعبنا وتحقيق معدلات تنموية مرتفعة تعود بالنفع على مستوى معيشة المواطنين وتقضي على معدلات الفقر.

تعزيز العلاقات مع مصر

وأضافت أن الصين تسعى دائما لتعزيز العلاقات مع مصر خاصة أن مصر شهدت تطور ملحوظ خلال الفترة الماضية حيث تطورت البنية التحتية بشكل كبير وأصبحت مهيئة للاستثمار بشكل كبير، بالإضافة إلى القوانين والتشريعات التي يتم العمل عليها مما تساعد وتسهل المهام الاستثمارية في مصر، حيث تسعى الصين لتعزيز استثماراتها في مصر بشكل أكبر كما أضافت أن السفارة الصينية تتابع أنشطة حزب الحركة الوطنية ودوره الفعال في الحياة السياسية ومشاركته في العديد من الملفات.

حضر اللقاء الذي عقد بمقر الأمانة العامة بمصر الجديدة اللواء طيار أحمد البلتاجي نائب رئيس الحزب والدكتور أحمد الضبع نائب رئيس الحزب والأمين العام والدكتور أحمد رؤوف نائب رئيس الحزب والمهندسة ميرفت علي مساعد رئيس الحركة وهشام الهرم الأمين العام المساعد وشادي مشرف أمين الإعلام .