رئيس الحركة الوطنية: الانتهاء من مقرري اللجان نقطة انطلاق قوية للحوار الوطني

قال اللواء رؤوف السيد علي، رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، إن انتهاء مجلس أمناء الحوار الوطني من وضع محاور الحوار الوطني واختيار مقرري اللجان يعد نقطة البداية الحقيقية لانطلاقة قوية للحوار الوطني الذي ينتظره المصريون، من أجل مناقشة العديد من القضايا والملفات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتي تشغل بال الرأي العام.

وشدد اللواء رؤوف علي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الانتهاء من المحاور واختيار المقررين في اللجان المختلفة يعد مؤشراً للبدء في الجلسات الفعلية للحوار بهدف الوصول إلى مخرجات تعود بالنفع على المواطن المصري.

إضافة لجنة للأحزاب السياسية وأخرى للنقابات والمجتمع الأهلي قرار صائب

وأشار إلى أن إضافة لجنة لـالأحزاب السياسية وأخرى للنقابات والمجتمع الأهلي قرار صائب يعكس أهمية دور الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني خلال المرحلة المقبلة في المشهد العام، الأمر الذي يقتضي معه طرح رؤى جديدة من المعنيين بالأمر من أجل النهوض بالحياة الحزبية التي يمكن أن ترسم مسارا إيجابيا يدعم الدولة ويدعم خطوات القيادة السياسية ويبرز جهودها في كل ما تقوم به من إنجازات ومشروعات قومية.

مجلس أمناء الحوار الوطني أصاب في تقسيم اللجان

وأضاف رئيس الحركة الوطنية المصرية، أن مجلس أمناء الحوار الوطني أصاب في تقسيم اللجان بشكل يغطي كافة الجوانب التي ينتظرها المصريين بالإضافة إلى اختيار شخصيات وطنية وقيادات مصرية مخلصة لها باع كبير في الحياة السياسية على رأس اللجان وكذلك امتلاكهم مهارات إدارة الحوار الذي يجمع أطياف الشعب المصري ممن يشاركون في الحوار من أجل مستقبل أفضل لمصر والمصريين.

وتقدم اللواء رؤوف السيد، بالتهنئة لمقرري اللجان على منحهم الثقة واختيارهم لقيادة جلسات الحوار الوطني في قضايا مهمة، كما دعاهم أن يبذلوا ما في وسعهم من أجل الخروج بحوار وطني يليق بمصر والمصريين ويرسخ قواعد يتفق عليها المصريون من أجل المضي قدما نحو عصر جديد ومساحة مشتركة توحد الجهود وتعيد الاصطفاف الوطني.